Martin Brundle suggère des « zones lentes » et une « réinitialisation des règles »

Martin Brundle a demandé que les règles de la FIA concernant les conditions humides soient simplifiées et a suggéré des moyens de contourner la confusion observée à Spa dimanche.

Dans des circonstances rarement vues ce week-end, le Grand Prix de Belgique a été retardé en raison des conditions météorologiques, qui ne s’amélioraient pas et les voitures ont été envoyées pour des tours de procession derrière la Safety Car, qui a ensuite fourni un classement pour la course.

La façon dont la course s’est déroulée a suscité de nombreux débats au sein de la Formule 1 sur la façon dont les règles sont appliquées. L’analyste de Sky Brundle estime que les réglementations actuelles ont été respectées, mais qu’elles nécessitent des changements importants.

“Il faut dire que tout le processus a suivi les règles, c’est juste que les règles sont insondables et doivent être simplifiées”, a-t-il déclaré dans sa dernière chronique Sky Sports F1.

“Le problème est en Formule 1 que chaque changement de règle a toujours des conséquences et des opportunités imprévues, donc ils finissent par être si compliqués.

“De temps en temps, ils ont besoin d’une réinitialisation et ce moment est là.”

Les pilotes dans tout le peloton se sont plaints de n’avoir pratiquement aucune visibilité en contournant la piste, et Pierre Gasly pense que des modifications structurelles des voitures doivent être apportées pour permettre une meilleure vision derrière la voiture de devant, dans des conditions humides.

Avec les capacités des voitures de Formule 1 à nettoyer l’eau sur une piste, Brundle a suggéré une solution selon laquelle les voitures prendraient la piste dans des conditions plus sûres et de l’eau stagnante claire tout en effectuant des tours de la course – de la même manière qu’elles courent au Mans.

“Nous aurions pu initialement laisser les voitures sur la voiture de sécurité virtuelle jaune VSC pour aider à dégager la piste de l’eau sans être aussi limités par la vitesse de la voiture de sécurité, et au moins la course aurait été clairement en cours avec des voitures et des pneus qui peuvent soulever 60 litres d’eau par seconde à grande vitesse », a-t-il déclaré.

« Nous faisons régulièrement confiance au leader et au pack suivant sur les redémarrages de Safety Car dans tous les types de conditions.

« Le problème est que les pilotes seront soumis à des pressions différentes pour commencer la course en fonction de leur voiture et de leur position sur la grille. La voiture de sécurité réelle peut toujours être brièvement réintroduite pour une approbation finale de la FIA avant de laisser partir les voitures.

« Le Mans dispose d’un système de ‘Slow Zones’ pour contrôler des parties d’une piste qui approche le double de Spa.

“Avec plus de 60 voitures et 180 pilotes de capacités variables en course, cela fonctionne très bien, bien que la façon dont vous entrez et sortez des zones lentes peut générer des avantages que les contrôles de la F1 pourraient facilement déterminer.

« De cette façon, si le problème est l’Eau Rouge et la ligne droite de Kemmel, créez une zone lente autour de celle-ci, permettant toujours aux voitures de conserver suffisamment de chaleur ailleurs sur le tour. Il garde le spectacle sur la route et aide à éviter la formation de flaques d’eau.

« Le simple fait de couvrir une zone avec des drapeaux jaunes à double agitation en F1 ne fonctionne pas car les pilotes sont toujours à grande vitesse avec des interprétations différentes de ce qu’est une levée appropriée de l’accélérateur.

« Il n’y a pas grand-chose à faire avec des voitures de deux mètres de large, de gros pneus à roues ouvertes et des cockpits ouverts pour améliorer la visibilité, à part simplement ralentir, ce qui présente des risques avec des vitesses de fermeture spectaculaires.

« L’essentiel est que si les voitures font de l’aquaplanage au-dessus de l’eau et que les pilotes ne peuvent pas commencer à voir où ils vont, il n’y a aucune compétence ou bravoure impliquée, c’est simplement une question de chance et d’attendre les inévitables accidents et d’espérer personne n’est blessé ou tué.

“Et c’est là que nous nous sommes retrouvés dimanche.”