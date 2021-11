Martin Brundle suggère que Lewis Hamilton devrait prendre un nouveau moteur de plus cette année

Martin Brundle pense que Mercedes devrait penser à donner à Lewis Hamilton un nouveau moteur de plus cette saison – malgré la pénalité de grille qui va avec.

Hamilton a été équipé de son cinquième moteur à combustion interne de la campagne au Grand Prix de Sao Paulo. Trois est le maximum autorisé, quatre entraînent une perte de grille de 10 places et cinq ou plus une pénalité de cinq places.

Le quatrième moteur signifiait un départ P11 en Turquie et une arrivée P5. Mais au Brésil, le septuple champion du monde s’est imposé à partir de la 10e place sur la grille, dépassant son rival pour le titre Max Verstappen pour réduire son déficit de points sur le Néerlandais à 14 avec trois courses restantes.

La veille, au sprint, il s’était amélioré de la 20e place sur la grille – ayant été exclu des qualifications pour une illégalité de l’aileron arrière – en dépassant 15 voitures.

VOUS POUVEZ FAIRE CE QUE VOTRE ESPRIT VOUS DICTE! Ce week-end en est la preuve. Nous avons mené cette bataille sur la piste et je ne pourrais pas être plus fier de @mercedesamgf1 et de mon incroyable coéquipier @valtteribottas sans qui je ne pourrais pas faire ça. EU AMO BRASIL Nous continuons à nous battre, continuons à pousser. pic.twitter.com/CBD7QbIt1J

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 14 novembre 2021