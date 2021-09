Martin Campbell de Goldeneye nomme son film préféré de James Bond, et cela a tellement de sens

La façon dont Martin Campbell parle de From Russia With Love, vous pouvez en quelque sorte voir les fioritures dans ses entrées de James Bond qui correspondent à ce qu’il aime dans le deuxième film de 007. Bien qu’il existe des salles de contrôle liées au satellite Goldeneye lui-même et qu’Alec Trevalyan de Sean Bean soit définitivement qualifié de fou de James Bond, ces aspects ne pleuvent pas sur le défilé du réalisme que Campbell a injecté dans le film. Et la rivalité entre James Bond de Pierce Brosnan et son ancien compatriote du MI6 était loin de ce qui allait suivre et de ce qui avait précédé. De plus, Xenia Onatopp de Famke Janssen est définitivement un méchant secondaire dérangé qui correspond à la nature impitoyable de Lotte Lenya.