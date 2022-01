Martín Carrizo, ancien batteur d’ANIMAL, Gustavo Cerati et Indio Solari sont décédés

L’Argentine est le pays qui l’a vu naître et au même endroit Martin Carrizo a pris sa dernière bouffée d’air au petit matin du 11 janvier. Pendant sept ans, le musicien a souffert de sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative qui provoque une perte de contrôle musculaire ; après avoir lutté contre une douleur intense Carrizo est décédé dans la cinquantaine.

Quand on parle de musique, Roseau Il se caractérise par ses multiples facettes, il est le compositeur et producteur d’une bonne partie de la discographie de sa sœur, Cecilia « Caramelito » Carrizo, en même temps qu’il faisait partie de groupes comme ANIMAL, et joué avec des artistes comme Gustavo Cerati et le Solari indien.

Il a été Cécilia, qui a annoncé la nouvelle du décès de Martin via votre compte Instagram, avec une photo avec son frère quand ils étaient petits, il a écrit : « S’il vous plaît, dites-moi où je vais. Merci mes chers pour tant d’amour, d’aide et de soutien inconditionnel. Ils l’ont très bien fait tous les jours. Merci infiniment. Martín est décédé aujourd’hui, le 11 janvier, à l’aube. Son amour, son sourire, sa musique restent avec nous pour toujours ».

Le 3 janvier, Carrizo avait 50 ans et ce jour-là, il a partagé un texte émouvant sur ses réseaux sociaux : « Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. La vérité, c’est que je pensais que Noël n’était pas passé mais me voilà, je finis d’élaborer un nouveau protocole pour continuer à chercher ma cure définitive. 2022 me donne beaucoup d’espoir. Je continue de battre et de respirer. »

A plusieurs reprises, l’artiste avait parlé de ce qu’il ressentait avec sa maladie, qu’il a décrite comme étant « en enfer », il a comparé son sentiment à être allongé sur le sol alors qu’un éléphant se tenait sur lui, il souffrait de douleur constante tout au long de sur le corps, même dans les veines, comme il l’a commenté.

Outre les douleurs, Carrizo a constamment lutté pour ne pas s’étouffer, car il lui était difficile d’avaler et de respirer. En 2020, avec sa sœur, il s’est rendu à Miami pour suivre un traitement au cours duquel, selon son récit, il a reçu environ 5 000 injections, mais cela n’a pas fonctionné, il a donc dû retourner en Argentine sans argent et sans revenu, car en 2019, sa famille a lancé une campagne pour collecter l’argent nécessaire au traitement, y compris le Solari indien a organisé un concert-bénéfice pour l’aider.

Entre 1994 et 1997, Martín Carrizo était le batteur d’ANIMAL. avec lequel il a enregistré les disques Fin d’un monde malade (1994) et La nouvelle voie de l’homme (mille neuf cent quatre vingt seize). Avec ce groupe, il a tourné une grande partie de Argentine, Amérique du Sud, Amérique centrale et certaines villes des États-Unis.

En 1997, il a pris sa retraite de ANIMAL Pour des raisons personnelles et entre 1995 et 1998, il a donné des stages de batterie pour, en plus d’enseigner sa technique, promouvoir les marques Mapex, Remo, Zildjian, Nord Lead et Ddrum. Après votre départ de ANIMAL, joué à côté de Walter Giardino à partir de Rat blanc dans son projet solo : Temple Walter Giardino.

Après, Gustavo Cerati l’a convoqué pour être le batteur sur l’enregistrement de l’album Bouffée (1999) et joué dans les 70 spectacles de cet album qui Cerati exécuté dans Amérique du Sud, Amérique centrale et États-Unis.

En 2003, il retourne à ANIMALCette fois, en plus d’être batteur et compositeur, arrangeur, producteur technique d’enregistrement et technicien de mixage, le résultat fut l’album Combatif (2004).

Quatre ans plus tard, Carrizo a commencé à jouer avec le Solari indien, a participé aux disques Le parfum de la tempête (2010) et Petits oiseaux, braves petits garçons (2013). Après avoir joué dans divers spectacles avec lui Indio Solari et les fondamentalistes de la climatisation En 2017, il a été annoncé que Carrizo n’allait pas jouer la série en raison d' »une maladie qui l’empêchait de jouer ».