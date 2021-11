Martín continue de surprendre le monde

13/11/2021

Le à 16:57 CET

Grand spectacle le dernier samedi de la saison. Encore trois Ducati prendre les trois premières positions de la première ligne de la grille pour la course de ce dimanche dans le Grand Prix de la Communauté Valencienne (14h00 CET, DAZN), qui clôt la saison et écarte le mythe du deux roues, l’italien Valentino Rossi (Yamaha), qui partira de la dixième position sur la grille, emmené par le rookie et l’une des grandes révélations de cette année, l’Espagnol Jorge Martín (Ducati, 1.29.936 minutes), qui a réalisé, dès sa première année en MotoGP (il rêve de décrocher le titre de ‘rookie’ de l’année), sa quatrième pole position dans l’élite et la 25e de sa spectaculaire carrière.

« Ce dont je suis le plus heureux, le plus content et le plus fier, c’est d’avoir pu faire un tour autour de cette piste, notre piste, avec des milliers de spectateurs et de fans dans les tribunes, car cela faisait longtemps qu’on n’avait pas pu vivre un tel moment & rdquor;, a commenté Martín au micro de DAZN. « La vérité, c’est que je savais que je pouvais décrocher la pole position parce que j’ai roulé à pleine vitesse tout le week-end et je savais que je pouvais l’obtenir.. J’ai du rythme et je vais essayer de me battre pour le podium, même si ‘Pecco’ (Bagnaia) et Jaxk (Miller), mes deux compagnons, qui m’accompagneront au premier rang, ont aussi un super rythme & rdquor ;.

Avec curiosité, Bagnaïa (1.30.000) a précédé Martín dans sa tentative de décrocher la septième pole de la saison, qui aurait été la sixième consécutive. Et si Bagnaïa précédé Martin, c’est-à-dire qu’il l’a dépassé lors du couronnement samedi, Miller était sur le point d’arracher cet honneur à l’Espagnol à la dernière minute, mais il est allé au sol alors qu’il roulait pour abaisser le temps de Martin. « J’étais déjà fou, j’ai perdu le contrôle de la moto dans le virage 9 et, quand j’ai voulu rattraper le temps perdu dans le 11, j’étais devant et, encore une fois, je ne sais pas combien de fois j’ai 15 secondes après avoir réalisé la pole position. Mais nous sommes prêts, tous les trois, et plus de personnes, bien sûr, à nous battre pour la victoire & rdquor ;.

La course de Cheste, qui clôt un championnat du monde passionnant, dans lequel le titre Moto2 reste à décider où L’Australien Remy Gardner devance l’Espagnol Raúl Fernández de 23 pointset, par conséquent, il a le titre entre les doigts, ce sera sans aucun doute une grande fête car une salle comble est attendue dans le charmant tracé valencien et une grande bagarre entre Dennis Foggia et Pedro Acosta en Moto3, entre Rémy et Raul en Moto2 et parmi toutes les Ducati et Joan Mir (Suzuki) et le champion Fabio Quartararo (Yamaha) en MotoGP.