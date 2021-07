Martin et Chardy passent à la phase suivante de Wimbledon après avoir gagné en seizièmes de finale

in

07/03/2021

Le à 17:15 CEST

le français Nicolas Mahut Oui Pierre Hugues Herbert, le numéro 2 de l’ATP et le numéro 6 de l’ATP ont respectivement dû abandonner lors des seizièmes de finale de Wimbledon lorsque le compteur s’est reflété 6-4 et 0-0, le match s’est donc terminé par la victoire de Fabrice Martin Oui Jérémy Chardy, numéro 37 de l’ATP et, numéro 58 de l’ATP respectivement. Avec ce résultat, le couple s’empare de la place pour les huitièmes de finale à Wimbledon.

La paire perdante n’a pas pu casser le service à ses adversaires une seule fois, tandis que les gagnants, pour leur part, l’ont fait une fois. De même, Martin et Chardy ont eu 86 % de premier service et ont commis une double faute, réussissant à remporter 72 % des points de service, alors que les données de leurs rivaux sont efficaces à 100 %, pas de double faute et 73 % de points obtenus au service.

Après ce duel aura lieu les huitièmes de finale au cours desquels les visages Martin et Chardy affronteront les vainqueurs du match entre Corbeau klaasen Oui Ben Mclachlan contre Ricardas Bérankis Oui Dominik Koepfer.

Le tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) se fête du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.