Martin et Worthington décrochent l’or olympique en BMX freestyle

01.08.2021 à 7h44 CEST

L’Australien Logan Martin et la Britannique Charlotte Worthington ils ont proclamé premiers champions olympiques de l’histoire dans le sport BMX style libre, qui a fait sa première à Tokyo 2020.

Martin a remporté l’or avec un score de 93,30 à son premier tour, ce qui lui a permis de profiter de la célébration de ses derniers tricks à Aomi Park. Le podium était complété par le Vénézuélien Daniel Dhers et le Britannique Declan Brooks.Chez les femmes, la Grande-Bretagne a ajouté un métal de plus avec l’or de Worthington, capable de réaliser un backflip de 360 ​​pour un score de 97,50. L’Américain Perris Benegas et le Suisse Nikita Ducarroz l’accompagnaient sur le podium.