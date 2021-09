Martín Fiz reçoit la Compostelle sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle durable

25/09/2021 à 18:44 CEST

Le Camino de Santiago durable s’est terminé aujourd’hui avec l’arrivée de la marée rouge de Banco Santander à la Plaza de Obradoiro à Santiago, avec Martín Fiz à la barre. Le marathonien et ambassadeur de Banco Santander a terminé son défi aujourd’hui et a obtenu la Compostelana après avoir couru les 115 derniers kilomètres en 5 étapes, de Sarria à Santiago de Compostela et fait 150 000 pas, avec l’aide de trois médaillés olympiques dans son défi de la Camino de Santiago durable pour faire connaître le sceau de l’événement sportif durable du Comité olympique espagnol par Santander.

Martin Fiz a réussi à parcourir le Camino de Santiago de Compostela lors de semi-marathons, avec une moyenne de 25 kilomètres par jour. Dans cette dernière étape, il a eu l’aide des trois médaillés olympiques galiciens Javier Gómez Noya, Ambassadeur de Banco Santander à Sports Santander, David cal et Begoña Fernández. La trialteta galicienne l’a accompagné dans les 20 derniers kilomètres allant d’Arca do Pino à Santiago. En parallèle, Alejandro Blanco, président du COE; David cal, canoéiste olympique; et Begoña Fernandez, Anciens champions des Handball Warriors, ils ont participé à la marche de 5 kilomètres depuis Monte do Gozo avec d’autres invités du COE et des employés de Banco Santander, tous d’accord pour leur arrivée sur la Plaza del Obradoiro.

Tout au long de la tournée, des athlètes et des journalistes ont été intégrés chaque jour pour partager et promouvoir la durabilité du sport dans le cadre unique du Camino de Santiago, parmi lesquels la participation de l’ambassadeur de Banco Santander, Abel Antón, est à noter. .

« Après avoir remporté des championnats du monde, et maintenant que nous sommes dans une autre dimension, obtenir la Compostelana a été la récompense de ce qui a été fait et cela me rend particulièrement très enthousiaste. Ce fut une très belle expérience personnelle. Ici l’important n’était pas de gagner mais de venir donner de la visibilité à un projet qui veut contribuer à faire un monde plus durable car il s’agit de défendre l’avenir de nos enfants dans le monde & rdquor;, a assuré Martín Fiz. Pourtant, « et bien que nous ayons essayé de durcir l’épreuve, les vrais protagonistes du Chemin sont les pèlerins qui marchent, qui ont des difficultés, qui font des efforts et qui, en plus, nous ont encouragés comme une grande fraternité & rdquor ;, souligné.

Alexandre Blanc Il a souligné que « de un à dix, je n’ai pas de chiffres. Nous sommes ravis. Merci pour le soutien de Banco de Santander. C’est un merveilleux projet pour la création et le développement du sceau durable et nous sommes le premier Comité Olympique au monde à l’avoir et avoir fait ce chemin avec Santander et des athlètes de renom lui donne un plus. Le sport est l’un des grands moteurs de la société et doit influencer la durabilité. Il s’agit de faire prendre conscience aux gens que dans le monde où nous vivons, nous avons un mauvais avenir et le sport est un bon point de rencontre pour promouvoir la durabilité & rdquor;

Pour sa part, Javier Gómez Noya Il était très satisfait de l’expérience. « C’était une très belle étape, avec des gens formidables, dans un cadre spectaculaire et il ne pleuvait pas non plus sur nous, donc tout était parfait. Il est important que nous soyons conscients que nous devons respecter l’environnement et travailler pour un avenir durable pour continuer à profiter de paysages tels que ceux du Camino de Santiago. Je n’ai qu’à féliciter Banco Santander et le COE pour avoir envoyé ce message de développement durable & rdquor;

Sceau d’événement sportif durable comme référence

Dans l’idée d’adapter le sport espagnol aux normes de durabilité et à la suite de la publication de l’Agenda 2020 du Comité International Olympique (CIO), le COE a lancé, en collaboration avec Banco Santander, le sceau de l’événement sportif durable, aligné avec les Objectifs de développement durable (ODD) et l’Agenda 2030 des Nations Unies. Avec cela, nous voulons assumer la responsabilité des événements sportifs en Espagne avec l’environnement, la société et les bonnes pratiques commerciales et en faire une référence mondiale.

Banco Santander est un partenaire mondial de la stratégie de développement durable du COE et tous deux ont mené conjointement des actions de développement durable pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en plus de planter des arbres en fonction des médailles obtenues. Dans cette nouvelle collaboration, Banco Santander et le COE ont à nouveau partagé les objectifs stratégiques de santé et bien-être, d’efficacité énergétique, de mobilité, de traitement des déchets et de chaîne de valeur, de transformation numérique et d’égalité femmes-hommes.

Engagement ferme du COE et de Santander pour la durabilité dans le sport

Le Camino de Santiago durable a ainsi assuré chacune de ces maximes avec une proposition saine, parcourant une moyenne quotidienne de 25 kilomètres de Sarria à Saint-Jacques-de-Compostelle, choisissant de faire des arrêts techniques dans des établissements économes en énergie, retransmettant les étapes à travers les réseaux sociaux de Banco Santander , avec la diffusion de quelques conseils de préparation de ses ambassadeurs et la participation des femmes et des hommes. A chaque étape, différentes actions de développement durable ont également été menées : de la collecte des déchets aux visites d’usines de recyclage, en passant par la plantation d’un arbre dans chaque commune du parcours. Des véhicules électriques et/ou hybrides et des vélos ont été utilisés pour chacun des déplacements d’accompagnement, avec Toyota comme véhicule officiel.

Étapes de la tournée :

1ère ÉTAPE.- Sarria à Portomarín 22,5 Km.

2ème ÉTAPE.- Portomarín à Palas de Rei 25 Km.

ÉTAPE 3.- Palas de Rei à Arzúa 28,8 km.

ÉTAPE 4.- Arzúa à Arca do Pino 19,1 km.

ÉTAPE 5.- Arca do Pino à Saint-Jacques-de-Compostelle 20 Km *.

* Groupe supplémentaire à pied 5 Km

Parcours total : 115,4 km