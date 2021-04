Martin Freeman de Black Panther 2 explique à quel point il est “ choquant ” de continuer sans Chadwick Boseman se sent toujours

Juste avant la mort de Chadwick, si ma mémoire est bonne, le script était entré. Ils avaient le script et ils travaillaient sur le script, puis Chadwick est mort et a en quelque sorte immédiatement pensé: “ Oh, d’accord, je pourrais voir un monde où il n’y a pas de Black Panther alors, parce que comment pouvez-vous faire une Black Panther sans Black Panther? Donc, je ne sais toujours pas à quoi cela va ressembler. Et non, évidemment, avant la mort de Chad, l’idée de le faire sans lui aurait été une idée stupide. Cela aurait été fou. C’était très choquant, et c’est toujours très, très étrange, qu’il ne soit pas là. Donc, je suis aussi curieux que vous de voir à quoi cela va ressembler et je le découvrirai très bientôt. Tout ce que je sais, c’est que j’y suis.