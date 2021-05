Martin Freeman de Black Panther 2 partage la mise à jour après avoir lu le script de la suite

Il se passe beaucoup de choses dans l’univers cinématographique Marvel en ce moment, alors que la phase quatre du MCU a débuté plus tôt cette année avec WandaVision. Un certain nombre de nouvelles séries Disney + et de films majeurs sont également à divers stades de production. Même ainsi, la source de la plupart des spéculations a peut-être été Black Panther: Wakanda Forever ou Black Panther 2. Cette spéculation, bien sûr, découle de la mort prématurée de son acteur principal, Chadwick Boseman, et sa perte est encore assez brutale pour l’acteur. proches et fans. La perte de la star est paralysante à bien des égards, mais la suite semble avancer. Maintenant, nous avons une nouvelle mise à jour de Martin Freeman, qui a lu le script de Wakanda Forever.