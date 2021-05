Martin Freeman de Black Panther explique à quel point il est “ étrange ” de planifier Wakanda pour toujours sans Chadwick Boseman

La mort de l’acteur Chadwick Boseman a choqué des millions de personnes. L’acteur avait en grande partie gardé secret sa bataille contre le cancer, donc beaucoup ne savaient pas à quoi il avait affaire et ne savaient pas à quel point cela était devenu grave. Pour ses fans, cela signifiait ne jamais avoir la chance de voir l’acteur accompli faire un nouveau film, et cela incluait, beaucoup supposé, la suite prévue de Black Panther. Ce film, désormais officiellement intitulé Black Panther: Wakanda Forever, avance, et alors que nous nous demandons tous comment nous obtiendrons une Panthère noire sans Panthère noire, une star du film connaît les réponses, et il admet le tout. la chose est un peu étrange.