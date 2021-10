Martin Kaymer et Thomas Bjørn seront au Masters Estrella Damm Andalucía

in

10/04/2021 à 19:43 CEST

Les stars de la Ryder Cup Martin Kaymer et Thomas Bjørn seront de retour sur l’un des meilleurs parcours d’Europe continentale relever le défi de Estrella Damm NA Andalousie Masters du 14 au 17 octobre.

Martin Kaymer, devenu numéro un mondial en 2011, a fait part de sa volonté de réussir dans un Real Club Valderrama qui cite toujours parmi ses tournées préférées, tout en Bjørn a fait ses débuts à la Ryder Cup dans ce domaine en 1997 sous Seve Ballesteros, commençant là un voyage qui culminera en Europe pour se glorifier 21 ans plus tard.

Kaymer, vainqueur de deux majors, a terminé deuxième de l’édition 2020 d’un seul coup de l’Américain John Catlin, qui ira défendre son titre et rencontrera le Sud-Africain au club de Sanroqueño Christiaan Bezuidenhout, également vainqueur de l’Estrella Damm NA Andalucía Masters.

Rahm mène les stars à Valderrama

Ces quatre joueurs rejoindront Jon Rahm, numéro un mondial, vainqueur de l’US Open et double joueur de Ryder., et aussi Rafa Cabrera Bello, membre de l’équipe européenne de cette compétition en 2016.

« Dès la première fois que j’ai joué ce parcours en 2007, je me suis fixé comme objectif de gagner à Valderrama & rdquor ;, a déclaré Kaymer. « Rester si proche l’an dernier m’a rendu encore plus impatient et J’attends avec impatience une autre opportunité à Sotogrande & rdquor ;.

Bjørn, le golfeur danois le plus titré avec 15 victoires sur l’European Tour et trois Ryder Cups remportées en tant que joueur, est revenu dans le cercle des vainqueurs cette année en remportant son premier titre du Legends Tour, les légendes irlandaises parrainées par Paul McGinley. Le capitaine européen 2018 est impatient de revenir au Real Club Valderrama une fois de plus.

« Valderrama est l’un des meilleurs parcours d’Europe et j’adore y retourner », a expliqué le Danois. « 1997 a marqué le début de mon incroyable relation avec la Ryder Cup et je me souviens avec émotion d’avoir fait partie de cette équipe qui comptait nombre de mes héros. Chaque fois que je vais à Valderrama, je reçois des souvenirs sans fin & rdquor;.