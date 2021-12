Martin Keown déçu par « l’échec de communication » de Mikel Arteta sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang et craint que la star d’Arsenal ne parte et nuise aux quatre premiers

La légende d’Arsenal, Martin Keown, a révélé ses inquiétudes quant à la façon dont Mikel Arteta gère la saga Pierre-Emerick Aubameyang et craint que cela ne coûte finalement aux Gunners une place parmi les quatre premiers.

L’Espagnol a révélé que l’attaquant, qui s’est vu retirer le poste de capitaine cette semaine, ne jouera aucun rôle dans le choc d’Arsenal en Premier League à Leeds samedi, en direct sur talkSPORT.

GETTY

Si COVID le permet, Arsenal affrontera Leeds à Elland Road mais Aubameyang ne jouera aucun rôle malgré tout

Cependant, l’Espagnol n’a pas précisé pourquoi Aubameyang ne serait pas impliqué – disant simplement qu’il n’était « pas disponible pour la sélection » et répétant ce point lorsqu’on lui a demandé si l’attaquant de 32 ans avait un avenir au club.

L’équipe du nord de Londres a montré qu’elle pouvait se passer de son ex-capitaine alors qu’elle passait à la quatrième place avec une victoire sur West Ham mardi soir, cependant, les Gunners sont au milieu d’une série de matches très chargés.

Et c’est là que réside le problème pour Arteta, estime Keown, qui voudrait critiquer le patron d’Arsenal sur son ambiguïté Aubameyang, suggérant que le manager devrait ravaler sa fierté et envisager de jouer son ancien capitaine.

Réagissant aux nouvelles sur White et Jordan, Keown a déclaré : « Nous ne savons pas si le joueur lui-même n’est pas prêt ou s’il est lié au COVID mais je pense que c’est décevant.

Arteta a déchu Aubameyang de son poste de capitaine après une « violation disciplinaire » le week-end dernier. On ne sait pas ce qu’était ladite violation disciplinaire

«Je comprends pourquoi le poste de capitaine lui a été retiré, mais je pense qu’un pont devrait être construit entre le club, le manager et le joueur pour le ramener sur le terrain.

«L’équipe a exceptionnellement bien joué mardi soir, elle est entrée dans le top quatre, mais elle a éloigné Leeds avec de nombreux matchs à venir pour Noël, vous voulez donc qu’il revienne dans le giron le plus rapidement possible.

«Je repense à la situation de William Gallas lorsqu’il a été déchu de son grade de capitaine. Ils lui ont donné une voie pour qu’il revienne dans l’équipe, donc je ne vois pas pourquoi cela ne peut pas arriver ici.

« J’espère sincèrement que ce n’est pas le club qui bloque le retour d’Aubameyang. Il doit y avoir un chemin pour que le joueur revienne à un moment donné. »

GETTY

La forme d’Aubameyang a considérablement chuté depuis la signature d’un nouveau contrat lucratif en septembre 2020

Keown a ajouté : « C’est un échec à communiquer de la bonne manière, de quel type de communication s’agit-il ?

«Je devrais prendre Arteta à partie à ce sujet, je veux un message clair sur ce joueur…

« Il pourrait dire » il n’est pas disponible pour ce match mais il est très présent dans mes pensées et il fait partie de nos plans pour l’avenir « . Il aurait pu dire « le joueur n’est pas dans un état mental ou en forme pour jouer ce week-end, nous ne l’impliquons donc pas ce week-end ».

Cela ne fera qu’ajouter à plus d’incertitude sur l’avenir d’Aubameyang à Arsenal et Keown craint que la perte de l’international gabonais affaiblisse l’équipe et nuise à ses chances de terminer dans le top quatre cette saison.

Sports aériens

Le traitement ferme d’Arteta envers son joueur pourrait-il réellement coûter à Arsenal à long terme ?

Lorsqu’on lui a demandé si Aubameyang jouerait à nouveau pour Arsenal, Keown a ajouté : « Cela n’y ressemble pas.

« Il ne semble pas qu’il y ait d’avenir pour le moment, mais voyons ce qui se passe.

« Je ne voudrais pas le perdre. Je ne voudrais certainement pas le perdre contre l’un des rivaux d’Arsenal.

« La quatrième place est à gagner et s’il peut revenir en forme, eh bien et que son esprit est réuni, il y a une opportunité pour Arsenal de le faire. Ils ne sont pas une équipe plus forte sans lui.

