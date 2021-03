Keown a été impressionné par Mount (Photo: Pool via .)

Martin Keown a salué « l’intelligence » de la star de Chelsea Mason Mount après avoir marqué dimanche lors de la victoire 2-0 de l’Angleterre en qualification pour la Coupe du monde contre l’Albanie.

Mount est devenu un favori dans la configuration du patron anglais Gareth Southgate et il a couronné un autre affichage solide avec une finition coupée cool juste au-delà de l’heure à Tirana.

Le capitaine Harry Kane avait mis les Three Lions en tête avec une belle tête sept minutes avant la mi-temps, accrochant sur un ballon de l’arrière gauche de Manchester United Luke Shaw.

Mais Keown, l’ancien défenseur d’Arsenal, estime que l’intelligence de Mount a joué un rôle clé dans le premier but.

« Mason Mount a commencé les sept derniers matchs de l’Angleterre, se révélant un joueur utile pour Gareth Southgate en raison de son intelligence », a déclaré Keown au Daily Mail.

« En tant que défenseur de l’Angleterre, lorsque vous faites rouler le ballon vers Mount, vous savez qu’il ne reviendra pas. Il va se retourner et faire bouger quelque chose.

La monture était en bon état (Photo: .)

« Il est devenu vital dans le jeu de préparation, et cela signifiait qu’Harry Kane pouvait rester plus haut sur le terrain.

« Autre signe de l’intelligence de Mount, le premier but est le résultat de la création d’une surcharge par l’Angleterre à gauche.

Le milieu de terrain de Chelsea a ramené le ballon à Luke Shaw, qui a croisé Kane pour rentrer à la maison. Quand Mount était au bout du but pour porter le score à 2-0, il ne faisait aucun doute qu’il marquerait.

Keown a également fait l’éloge du milieu de terrain de Manchester City Phil Foden, qui a été lancé par Southgate.

« Phil Foden, en tant que personne qui a montré une compréhension parfaite du système de rotation de Pep Guardiola à Manchester City, est un autre qui peut saisir tout ce que Southgate veut de lui », a ajouté Keown.

« A Foden et Mount, respectivement 20 et 22, l’Angleterre a deux joueurs intelligents. »

