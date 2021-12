Martin Keown dit à l’homme d’Arsenal trois domaines qu’il doit améliorer

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Martin Keown a déclaré à talkSPORT que Ben White avait trois domaines à améliorer, mais le demi-centre aide à donner à Mikel Arteta une ligne défensive à partir de laquelle Arsenal peut s’appuyer.

Les Gunners ont emmené White dans le nord de Londres cet été dans le cadre d’un transfert de 50 millions de livres sterling avec Brighton. Il a remplacé David Luiz à l’Emirates Stadium après le départ du Brésilien à la fin de son contrat, tout en représentant une mise à niveau sur Rob Holding, Calum Chambers et Pablo Mari.

Arteta a depuis montré que White est son partenaire préféré pour 2020 en signant Gabriel Magalhaes. La paire a tous deux commencé les 15 derniers matchs d’Arsenal en Premier League pour huit draps propres.

White a également joué plus de minutes que tout autre joueur d’Arsenal jusqu’à présent ce trimestre avec 1 440. Bukayo Saka est également la seule autre star des Gunners à avoir débuté 16 matches.

Keown partage le programme en trois étapes que White doit suivre à Arsenal

White a impressionné le héros d’Arsenal Keown avec ses capacités sur le ballon depuis son déménagement dans le nord de Londres. Il forme également une unité solide avec Gabriel, Takehiro Tomiyasu et Kieran Tierney.

Mais l’ancien défenseur central des Gunners, triple vainqueur de la Premier League, veut voir le titulaire actuel du poste s’améliorer dans trois domaines, à commencer par ses traits défensifs.

« Je pense que le partenariat qu’il a formé avec Gabriel, en particulier Tomiyasu entrant et maintenant Tierney de retour dans les quatre derniers, c’est un très bon quatrième derrière avec Ramsdale derrière étant exceptionnel », a déclaré Keown. « C’est le genre de base à partir de laquelle Arsenal peut désormais construire.

« Quand vous le regardez en possession du ballon, la façon dont il sort avec le ballon ; très confiant, jouant de superbes passes. Le côté défensif est l’endroit où vous voulez regarder et je pense que cela s’améliore. Et puis il s’agit de savoir où est la ligne, où est votre adversaire, la balle.

« Et former ce partenariat et devenir également un leader. C’est la prochaine étape.

La carrière de White à Arsenal a commencé du mauvais pied à Brentford en août lorsque la menace aérienne d’Ivan Toney s’est avérée bien supérieure. Une nuit difficile à Manchester United plus tôt ce mois-ci, lorsque Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo l’ont évité, en a également entraîné une autre à Everton.

Mais ses jours de repos en rouge et blanc ont été beaucoup plus rares que ses jours à exceller dans la défense des Gunners. Et même lorsqu’il a lutté, sa confiance dans le ballon est souvent restée élevée. Pourtant, Arteta voudra également voir les Blancs égaler ces niveaux lorsqu’ils n’ont pas le ballon.