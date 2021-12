Martin Keown dit qu’un joueur de Leeds était « vraiment stupide » contre Chelsea

Photo de Marc Atkins/.

Martin Keown a déclaré lors du match du jour sur BBC One (22 h 48, le 11 décembre 2021) que l’ailier de Leeds United Raphinha était stupide de lancer le défi au défenseur central de Chelsea Antonio Rudiger.

L’ailier de Leeds Raphinha a lancé un défi de glissement sur le défenseur de Chelsea Rudiger en seconde période.

Les Bleus ont écopé d’un penalty.

Où Football Manager 2022 pense que votre signature de record sera dans 6 ans

BridTV

7015

Où Football Manager 2022 pense que votre signature de record sera dans 6 ans

912954

912954

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

Et Jorginho a marqué.

Chelsea a remporté le match 3-2.

La légende d’Arsenal, Keown, analysait le match sur Match of the Day sur BBC One (22h48, le 11 décembre 2021) samedi.

Et l’expert de BBC Sport n’a vraiment pas été impressionné par le défi de Raphinha.

Keown a déclaré: «Il dessine le défi. Défi vraiment stupide de Raphinha. C’est vraiment un mauvais défi.

Photo de Mike Hewitt/.

Dans d’autres nouvelles, ‘Pour toujours reconnaissant’: Gerrard partage ce que Klopp a fait pour lui avant le retour de Liverpool