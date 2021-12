Martin Keown fait la prédiction de Pierre-Emerick Aubameyang après la hache d’Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang a été abandonné pour la victoire 3-0 d’Arsenal sur Southampton (.)

Martin Keown pense que Mikel Arteta retirera Pierre-Emerick Aubameyang après avoir été exclu de l’équipe d’Arsenal pour un autre incident disciplinaire.

L’attaquant a été complètement exclu de l’équipe pour la victoire 3-0 d’Arsenal sur Southampton samedi, Arteta décrivant la raison comme une « violation disciplinaire ».

Il est entendu qu’Aubameyang a été abandonné par Arteta pour son retour tardif d’un voyage à l’étranger.

« Je pense que nous avons été très cohérents, il y a des éléments non négociables dans l’équipe que nous nous sommes fixés et en tant que club et il n’est pas impliqué », a déclaré Arteta.

« Ce n’est certainement pas une situation facile, nous ne voulons pas que le capitaine de notre club soit dans cette situation. »

Et Keown pense qu’Arteta alignera déjà un capitaine remplaçant pour Aubameyang.

« Le capitaine est en question maintenant », a déclaré Keown lors du match du jour de la BBC.

«Vous ne pouvez pas continuer à être en retard ou à disparaître lors de voyages à l’étranger et à ne pas revenir à l’heure.

« Vos équipes ont besoin de vous et il n’est pas là quand elles ont le plus besoin de lui. je m’attendrais à ce que [the captaincy] changer maintenant.

Pendant ce temps, Alan Shearer a également critiqué la conduite d’Aubameyang.

« C’est inacceptable », a déclaré l’ancien attaquant de Newcastle United et d’Angleterre.

« Pour la deuxième fois, que cela se produise … une fois n’est pas très bon, que cela se reproduise et que son manager vienne le critiquer comme il l’a fait et répète à tout le monde qu’il a dû le laisser de côté pour ces raisons, non , ce n’est pas assez bon.’

