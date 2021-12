Martin Keown pense que Ruud van Nistelrooy était à blâmer pour la bagarre de Manchester United qui a coûté à Arsenal 275 000 £ d’amendes lors de la « Bataille d’Old Trafford » de Premier League

Martin Keown insiste sur le fait que Ruud van Nistelrooy était à blâmer pour la bagarre entre Manchester United et Arsenal à Old Trafford en 2003 qui a coûté 275 000 £ aux Gunners.

L’attaquant Van Nistelrooy a joué le rôle du méchant pantomime à la perfection lors d’une rencontre fougueuse en Premier League lorsque les deux clubs se disputaient le titre.

Keown s’est rapproché de l’attaquant de Man United en septembre 2003

Et United a eu l’opportunité de faire dérailler la saison « Invincible » d’Arsenal dès septembre lors de la saison 2003/04.

Les rencontres entre les deux équipes dans les années 1990 et au début des années 2000 avaient tendance à être de mauvaise humeur, Sol Campbell voyant rouge pour un coude sur Ole Gunnar Solskjaer six mois avant cet affrontement.

Lors d’un match de la FA Cup en février de la même année, Sir Alex Ferguson a donné un coup de pied à David Beckham et lui a laissé des points de suture au visage.

Et l’Ecossais a eu la chance parfaite de se venger de l’équipe du nord de Londres la saison suivante.

La rivalité entre Arsenal et Man United était électrique dans les années 90 et 00

Patrick Vieira a reçu un carton rouge pour avoir expulsé Van Nistelrooy en représailles à un défi tardif et l’attaquant néerlandais a eu l’occasion d’ajouter l’insulte à la blessure dans la dernière minute du match depuis le point de penalty lorsque Keown l’a tiré vers le bas. Cependant, la pénalité qui en a résulté s’est écrasée contre le bar, déclenchant des scènes laides alors que les esprits s’échauffaient.

Cela s’est poursuivi après le coup de sifflet final alors que les joueurs se poussaient et se bousculaient et les deux parties ont ensuite ressenti le pincement financier lorsque la Football Association a infligé des punitions avec six joueurs d’Arsenal inculpés.

Keown insiste sur le fait qu’il n’avait aucun regret à propos de la bagarre elle-même, même si cela lui a coûté cher.

« Les gens disent : « le regrettez-vous ? » Je ne regrette vraiment rien dans ma vie », a-t-il déclaré à talkSPORT en septembre.

Vieira a vu rouge pour ce coup d’envoi à Van Nistelrooy

« Vous regardez en arrière et si c’était à ce moment-là, c’était maintenant. Quand je prends mes décisions, c’est comme ça que je suis.

«Je n’aime pas vraiment ce que cela pourrait représenter et ensuite ce que cela signifiait pour le club de football en termes d’amendes et de suspensions.

« Lauren a eu quatre matchs, j’ai eu trois matchs, Vieira a eu un match, Parlor a eu un match – c’est incroyable !

« Vous regardez en arrière ; 275 000 £ d’amendes. Peu de gens savent qu’en fait, je ne gagnais que 25 pour cent, c’était comme un montant forfaitaire.

« Le reste, les 75 % restants sont venus en argent d’apparence. Cela me coûtait donc beaucoup plus cher.

Keown regarde Van Nistelrooy frapper un coup du bar

Ray Parlour a rejoint talkSPORT Breakfast plus tôt dans la semaine et a plaisanté en disant que son ancien coéquipier était l’instigateur de la bagarre.

Cependant, Keown a insisté sur le fait que c’était Van Nistelrooy à blâmer pour l’incident qui serait plus tard connu sous le nom de « La bataille d’Old Trafford ».

« Il n’est pas précis en termes de qui a commencé », a déclaré Keown. « Il faut remonter jusqu’à l’expulsion de Patrick Vieira.

« Ruud van Nistelrooy feint d’être blessé, on pourrait dire que c’était de la triche, il tombe et Patrick Vieira est expulsé.

La « bataille d’Old Trafford » est gravée dans l’infamie de la Premier League

« Ensuite, c’était comme l’Alamo, parce qu’ils ont vu qu’ils avaient une chance de gagner le match. Ils ont eu une pénalité, dont vous pourriez dire que ce n’était pas une pénalité, dans laquelle je suis impliqué.

«Il y avait quelques doigts pointés de mes coéquipiers, mais il rate et puis bien sûr, il est vraiment la figure de la haine.

«Nous n’étions que dans cette position que nous ressentons, car il a fait expulser l’un de nos collègues.

« Immédiatement après, je pense que c’était un match de FA Cup, je suis allé lui serrer la main et il s’est un peu recroquevillé.

« Mais j’ai dit que je m’excusais, il a essayé de reculer en quelque sorte ! Mais je lui ai serré la main et j’ai dit : ‘Ne le prends pas personnellement !’

« Je ne pense pas qu’aucun de ces gars l’ait fait. »