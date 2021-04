Martín Keuchkerian le révèle: que lui a dit Eric Alejandro?

Telemundo Martin Keuchkerian fait partie de l’équipe Contendientes à Exatlon USA.

La cinquième saison d’Exatlon United States n’a pas échappé à des moments pleins d’émotion; des triomphes incroyables, des défaites tonitruantes et des situations difficiles qui révèlent le lien fort formé par ces athlètes, qui, bien qu’ils soient rivaux dans les arènes de la République dominicaine, sont des amis proches en dehors d’eux, depuis l’expérience qu’ils vivent dans le cadre de la compétition il les accompagnera à vie.

L’histoire émouvante de Martín Keuchkerian

Bien qu’il soit déjà un ancien participant de la cinquième saison d’Exatlon United States, l’histoire émouvante de l’ancien membre de l’équipe Contendientes, Martín Keuchkerian, a conquis le cœur de tout le public ainsi que les participants de la compétition qui se sont connectés à la foi profonde. l’Uruguayen de 23 ans et le lien avec sa mère, décédée récemment.

À son arrivée à Exatlon United States, Martín a avoué à ses collègues et leur a dit que la principale raison pour laquelle il participait au concours était de faire plaisir à sa mère, qui était fan du programme de compétition du réseau Telemundo. luttait contre une forme agressive de cancer du pancréas. Martín a également assuré qu’il avait très peur de ne plus la revoir, car les perspectives étaient très incertaines.

Pendant la compétition, Keuchkerian a reçu l’appel redouté de la production d’Exatlon United States, qui l’a informé qu’il devrait quitter la compétition le plus tôt possible et accompagner sa mère pour lui dire au revoir, et il l’a fait. Martín a réussi à dire au revoir et est revenu à la compétition avec l’idée de réaliser le rêve que les deux avaient de gagner la compétition.

L’élimination de Martín Keuchkerian

Le circuit urbain récemment sorti était le protagoniste du duel pour la permanence qui a coûté à Martín sa place dans Exatlon États-Unis, en un sens duel contre le membre de la Team Famosos, Eric «Showtime» Alejandro, qui a battu l’Uruguayen dans ce qu’il était peut-être l’élimination la plus émouvante de la cinquième saison.

Juste au moment où ils ont fait leur dernier point, les deux athlètes ont fusionné dans une étreinte sincère, dans un moment que nous oserions dire, a fait pleurer plus d’un athlète qui assistait à l’élimination, à tel point que le présentateur d’Exatlon United States, Before en interviewant Martín, il lui a dit: « Il m’est très difficile de vous interviewer en ce moment. »

Mais Keuchkerian leva les yeux et, avec son sourire calme et plein d’espoir, s’assura qu’il avait réalisé le rêve que lui et sa mère avaient fait et qu’il partait tranquillement.

Que vous a dit Eric Alejandro après l’avoir éliminé à Exatlon USA?

Une fois en dehors d’Exatlon United States, Martín Keuchkerian a tenu une séance de questions-réponses avec ses followers sur les réseaux sociaux, et la première question était justement celle-là, à propos de l’échange qu’il a eu avec Eric Alejandro une fois qu’il l’a éliminé dans la bataille pour la permanence et c’est ce que il a dit:

«Wow, tout d’abord Eric est une personne incroyable. Même s’il faisait partie de la célèbre équipe, nous nous sommes toujours parlé là-bas avant les circuits, entre eux ou après. C’est une très belle personne et il m’a toujours dit qu’il admirait ce qu’il faisait, le rêve de ma mère et la raison pour laquelle il était ici, et ce jour de bataille où il a reçu ce dernier petit point, ce dernier coup, il est venu me serrer dans ses bras, ce qui est un geste incroyable et montre à quel point il est une bonne personne, il m’a dit que même si c’était lui qui avait gagné, je méritais aussi d’être là, de ne pas abandonner, d’avancer, de suivre mon le rêve de maman, et qu’il croyait en moi. »

