Martin Lewis dans un avertissement urgent à 1,7 million de Britanniques alors que Bulb entre dans l’administration | Royaume-Uni | Nouvelles

Bulb Energy a annoncé que la société sera mise sous administration judiciaire. Mais l’expert en économie d’argent Martin Lewis a exhorté ses clients à ne pas passer à d’autres fournisseurs, insistant sur le fait que – pour l’instant du moins – « votre crédit est en sécurité ».

Bulb compte 1,7 million de clients britanniques.

C’est de loin la plus grande société énergétique britannique à avoir rencontré des difficultés importantes dans un contexte d’augmentation des prix de gros du gaz cette année.

L’entreprise sera le premier fournisseur d’énergie à être placé sous « administration spéciale ».

Mais M. Lewis a averti que les clients ne devraient pas être effrayés par la nouvelle et passer à un autre fournisseur.

Dans un article sur Twitter, il a exhorté les Britanniques à ne pas s’inquiéter, ajoutant que « votre approvisionnement se poursuivra », ajoutant que « vous resterez sur le plafond des prix », ce qui signifie « qu’il n’y a plus vraiment moins cher ».

Il a averti que le passage à un autre fournisseur maintenant pourrait voir ses coûts augmenter de 30 pour cent ou plus.

En plus de cela, il a ajouté, dans un message qu’il a exhorté tous à « partager » sur les réseaux sociaux, que « votre crédit est en sécurité ».

Répondant aux questions des utilisateurs des médias sociaux, il a également conseillé aux clients de ne pas annuler leurs prélèvements automatiques Bulb car Bulb continuera d’être leur fournisseur d’énergie, géré par un administrateur à la place.

LIRE LA SUITE: Esturgeon humilié alors qu’elle tombe après avoir sauté du ring de boxe

Dans un communiqué, il a déclaré: « Les clients de Bulb n’ont pas à s’inquiéter – Bulb continuera à fonctionner normalement.

« Les clients ne verront aucune interruption de leur approvisionnement et leur compte et leurs tarifs continueront normalement. Le personnel de Bulb sera toujours disponible pour répondre aux appels et aux questions.

Bulb est la septième compagnie d’électricité et de gaz domestique en Grande-Bretagne.

Elle a été fondée en 2015 et emploie actuellement environ 1 000 personnes.

Son effondrement a suscité de nouvelles questions sur la vulnérabilité du secteur de l’énergie en général.

Gillian Cooper, responsable de la politique énergétique pour Citizens Advice, a déclaré en réponse à la nouvelle : « Lorsque le septième fournisseur du pays fait faillite, de sérieuses questions doivent être posées sur l’état du marché et la façon dont il est réglementé.

M. Lewis a ajouté que les clients devraient être prudents lorsqu’ils reçoivent des conseils d’amis ou de parents dont les fournisseurs ont fait faillite plus tôt dans l’année, car Bulb est la première entreprise énergétique à entrer dans une « administration spéciale » plutôt que d’être « reprise par le fournisseur de dernier recours ».

Il a dit: « Certaines choses diffèrent. »