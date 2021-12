Martin Lewis

L’expert en argent Martin Lewis s’est ouvert sur la mort de sa mère alors qu’il n’avait que 11 ans, alors qu’il discutait de l’engagement de « 1 million de minutes » de Good Morning Britain pour mettre fin à la solitude.

Martin est actuellement l’hôte aux côtés de Susanna Reid sur Good Morning Britain et a jusqu’à présent été bien accueilli par les téléspectateurs pour son style de présentation.

Dans l’édition de mardi matin, il a reçu d’autres éloges de la part des fans après avoir partagé son expérience sur le deuil après avoir perdu sa mère dans son enfance.

Après avoir regardé un extrait de la campagne 1 Million Minute d’ITV, Martin a déclaré aux téléspectateurs : » Un enfant sur 30 perdra un parent avant l’âge de 18 ans.

« J’étais l’un de ceux-là, c’était le moment déterminant de ma vie. »

Martin est un mécène de l’association caritative Grief Encounter, qui est soutenue par la campagne.

Il a parlé à deux jeunes qui avaient perdu leur père d’une crise cardiaque à l’âge de huit et trois ans.

Les sœurs Gabriella et Anabella figuraient dans le clip et ont expliqué aux présentateurs comment elles avaient été aidées par des bénévoles grâce à la campagne.

Gabriella a expliqué : » Si je n’avais pas eu les volontaires, je ne sais pas comment j’aurais fait face. «

Gabriella et Annabella ont perdu leur père alors qu’elles n’avaient que huit et trois ans (Photo: ITV)

Annabella a ajouté: « Je ne voulais pas contrarier maman, je voulais en parler à quelqu’un d’autre. Je pense qu’avoir quelqu’un d’autre à qui parler ou dessiner ou quoi que ce soit avec qui exprimer mes sentiments m’a vraiment aidé.

L’initiative GMB est maintenant dans sa sixième année et est soutenue par toute l’équipe de l’émission – où les téléspectateurs peuvent consacrer leur temps à des organisations caritatives qui recherchent des bénévoles.

Cela aide ceux qui se sentent seuls – en particulier au milieu des blocages qui ont eu lieu en 2020 et au début de 2021 – à pouvoir tendre la main aux autres et à se sentir moins isolés.

Martin a déjà parlé de sa perte auparavant, et dans une interview de 2019 sur Loose Women, il a déclaré qu’il avait demandé des conseils après l’événement difficile.

Il a déclaré au panel: « Je suis toujours, 35 ans plus tard, profondément marqué par ce qui m’est arrivé …

«Nous ne savions pas quoi faire. C’était au milieu des années 80, vous ne faisiez tout simplement pas ce genre de chose et ma sœur, mon père et moi avons été incroyablement blessés pendant si longtemps.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur ITV.

