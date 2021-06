Martin Lewis rejoindra Susanna Reid pour animer Good Morning Britain ⋆ .

Martin Lewis est apparemment sur la sellette de Good Morning Britain (Photo: ITV)

Martin Lewis va profiter de son expérience en tant qu’hôte de segments d’argent sur Good Morning Britain et s’asseoir sur la sellette à côté de Susanna Reid en tant qu’hôte pendant quelques jours.

L’expert financier se mettra à la place de Piers Morgan pour un passage invité du 28 au 30 juin.

Une source de l’émission a affirmé à The Mirror que les patrons pourraient envisager de ramener Martin pour une période plus longue si tout se passe bien, mais Martin a exclu cette idée sur Twitter, affirmant qu’il avait d’autres projets à mener.

Il a tweeté: “Juste pour le dire FORT, car certains journaux spéculent maintenant que je pourrais obtenir un emploi à temps plein pour présenter @GMB

«Je suis ravi et honoré d’être un présentateur INVITÉ, mais certainement PAS à la recherche d’un travail plus long ou à temps plein. J’ai d’autres engagements clés, peu importe que j’aime trop dormir.

Martin, le fondateur de Money Saving Expert, a déclaré au Mirror qu’il était ravi de diriger l’ensemble du navire et de « tenir le pouvoir pour des comptes » aux côtés de Susanna.

Juste pour le dire FORT, car certains journaux spéculent maintenant, je pourrais me voir confier un emploi à temps plein pour présenter @GMB Je suis excité et honoré d’être un présentateur INVITÉ, mais certainement PAS à la recherche d’un travail à temps plein ou à plus long terme. J’ai d’autres engagements clés, peu importe j’aime trop m’endormir. – Martin Lewis (@MartinSLewis) 17 juin 2021

L’homme de 48 ans a déclaré: “Pendant 15 ans, j’ai adoré répondre aux questions sur Good Morning Britain.

« Maintenant, je suis ravi d’avoir la chance de leur demander. Bien que j’espère définir l’agenda sur des problèmes de consommation clés comme les escroqueries et les exclus financiers, je suis également prêt à relever le défi de déployer mes ailes sur tous les sujets.

“Et quand il s’agit de demander des comptes au pouvoir, je joue toujours franc jeu avec une batte droite, mais cela ne m’empêche pas de le balancer fort.” Crikey.

L’expert en argent a exclu un concert d’hébergement à temps plein (Photo: ITV)

Le rédacteur en chef de Good Morning Britain, Neil Thompson, a félicité Martin en tant que “journaliste et diffuseur au sommet de son art”.

Il a déclaré: «La confiance a été et continue d’être extrêmement importante tout au long de la pandémie.

“Et je ne peux pas penser à beaucoup de gens plus dignes de confiance que Martin Lewis.”

L’ancien co-animateur de Susanna, Piers Morgan, a démissionné plus tôt cette année (Photo: ITV)

Depuis la sortie dramatique de Piers plus tôt cette année, des personnalités comme Adil Ray, Ranvir Singh et Richard Madeley le remplacent à tour de rôle.

Des rapports antérieurs affirmaient qu’une femme pourrait co-animer en permanence avec Susanna devenant le nouveau visage à plein temps du programme de jour d’ITV.

Un initié a déclaré au The Sun: “Il est très possible que nous ayons deux femmes à la tête de l’émission. Susanna prendra les devants, mais le travail de sa co-animatrice est à gagner, et il s’agira de savoir qui est le plus populaire auprès des téléspectateurs.

“L’attitude dans les coulisses est qu’il n’y a pas de précipitation pour trouver un remplaçant pour Piers cette année, les patrons veulent faire le bon choix. Ils veulent donner une chance à beaucoup de gens et, au fil du temps, se concentrer davantage sur les hôtes les plus populaires.

“Le sentiment est que si Piers ne revient pas, il serait injuste de recruter un remplaçant immédiatement, à la fois sur Piers et son remplaçant.”

Metro.co.uk a contacté ITV pour commentaires.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur ITV.

