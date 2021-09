Martin Lewis s’excuse pour l’explosion de bouche grossière à la radio en direct | Royaume-Uni | Nouvelles

Martin Lewis est apparu sur BBC Radio 5Live avec Nihal Arthanayake, où il a répondu aux questions du public sur les prix de l’énergie et les accords auxquels ils devraient s’en tenir. L’appelant Bruce a appelé le programme et a fait savoir à M. Lewis qu’il avait un prix fixe bloqué pour avril 2022 et voulait savoir s’il devait opter pour un nouveau plan à prix fixe. Le journaliste financier a crié et a dit à Bruce qu’il était dans une position très chanceuse et que tout nouvel accord serait “astronomiquement” plus élevé que ce qu’il est actuellement avant d’appeler le “plafond de prix” un “prix c ** p”.

M. Lewis a parlé à Bruce qui a révélé qu’il était sur un tarif à prix fixe jusqu’en avril de l’année prochaine et voulait des conseils sur ce qu’il devrait faire étant donné qu’une autre augmentation de l’énergie est attendue à la fin de son accord.

Bruce voulait savoir s’il était préférable de rechercher un nouveau contrat à prix fixe maintenant pour essayer d’économiser de l’argent ou d’attendre jusqu’en avril, date à laquelle son contrat s’est épuisé.

M. Lewis a déclaré que quel que soit l’accord conclu par Bruce maintenant, il serait beaucoup plus élevé que ce qu’il est actuellement et qu’à long terme, il dépenserait probablement plus d’argent pour son énergie.

Il a ajouté que bien qu’il n’ait pas de “boule de cristal”, M. Lewis pensait que les prix augmenteraient maintenant, mais seulement pendant un mois avant de baisser légèrement au cours des prochains mois.

M. Lewis a déclaré que les nouveaux taux fixes sont supérieurs de 10 % au prix plafond avant de le qualifier de “merde de prix”.

Il a continué avant de s’excuser auprès des auditeurs pour son explosion et a continué avec ses conseils.

Il a dit à Bruce de s’en tenir au plan jusqu’en avril, car la flambée actuelle des prix de l’énergie n’est peut-être qu’une mesure temporaire et ne veut pas que Bruce rate un accord bon marché qu’il a signé lorsque le marché était “normal”.

Les fournisseurs d’énergie britanniques ont connu une flambée des prix de gros, certaines petites entreprises étant incapables de répercuter les coûts sur les clients en raison de garanties telles que le plafond énergétique.

Cela signifie que de nombreuses petites entreprises qui n’ont pas les capitaux nécessaires pour survivre à la tempête risquent de faire faillite.

Le directeur général de l’Ofgem, Jonathan Brearley, craignait qu’avec l’effondrement des petites entreprises énergétiques, beaucoup soient contraints de souscrire à des tarifs plus élevés avec des entreprises qui ont survécu à la crise énergétique.

Une pénurie mondiale de gaz a contraint le gouvernement à intervenir et à planifier en cas de pannes d’électricité ou de pénurie d’énergie au cours de l’hiver.

Les stocks à travers le monde ont été épuisés alors que l’industrie et la vie quotidienne reviennent à la normale après la pandémie.

Environ 50 % de l’énergie du Royaume-Uni est fournie par des centrales électriques à gaz, mais le Royaume-Uni n’est pas aussi durement touché que certains pays européens.

À partir d’octobre, environ 15 millions de foyers à travers le Royaume-Uni seront confrontés à une augmentation de 12% de leurs factures d’énergie lorsqu’un plafond de prix de l’énergie plus élevé entrera en vigueur.

Le plafond a été introduit en janvier 2019 et définit le prix maximum que les fournisseurs peuvent facturer aux clients sur un tarif standard.

Les maisons à tarifs fixes, comme Bruce, ne seront pas affectées mais pourraient avoir du mal à trouver un accord moins cher pour remplacer leur contrat actuel à la fin de celui-ci.

Le secrétaire à l’Énergie et aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré qu’il n’y aurait pas de plan de sauvetage pour les entreprises énergétiques et que tout soutien du gouvernement prendrait la forme d’un prêt.

M. Kwarteng a déclaré à la Chambre des communes: “Nous avons une capacité suffisante, et plus que suffisante, pour répondre à la demande et nous ne nous attendons pas à ce que des urgences d’approvisionnement se produisent cet hiver.

“Il n’est absolument pas question que les lumières s’éteignent ou que les gens ne puissent pas chauffer leur maison.

“Il n’y aura pas de semaines de travail de trois jours ou de retour aux années 1970. Une telle réflexion est alarmiste, inutile et complètement erronée.”