in

11/08/2021 à 14h01 CEST

Rayo Vallecano a officialisé la signature du joueur de la Real Sociedad cette marta, Martin Merquelanz, Il devient le quatrième renfort de l’équipe Rayista pour la saison 2021-2022.

Le jeune de 26 ans se termine arrive en prêt jusqu’à la fin de la saison après avoir réussi à trouver un accord entre le club Rayista et Saint-Sébastien. L’irundara est sorti de la carrière de la Royal Society. Merquelanz était un souhait de l’entraîneur Andoni Iraola, qui avait déjà eu l’extrême en CD Mirandés lors de la saison 2019-2020, il y a réussi à marquer 15 buts et 10 passes décisives.

Merquelanz, Balliu, Ciss et Nteka Les quatre renforts de l’équipe Vallecano sont au complet. Le l’attaquant concourra pour le poste avec Isi Palazón, Tiago Baby et lvaro García. Merquelanz la saison dernière a joué sa première saison dans l’élite Après sa belle saison à Mirandés, il avait à peine quelques minutes et n’a disputé que 13 matchs, dont cinq en entrée.

est Ce ne sera pas la seule signature qui arrivera du Real, devrait également Kévin Rodrigues qui sera annoncé prochainement et renforcera l’équipe franjirrojo sur le côté gauche.