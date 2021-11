Martin Motta inculpé dans la mort du vétérinaire de la Première Guerre mondiale George Clarence Seitz

Un homme de New York fait face à des accusations de meurtre après qu’une enquête de plusieurs années l’ait lié à la mort d’un vétéran de la Première Guerre mondiale qui a été tué en 1976.

Martin Motta, 74 ans, a été accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort de George Clarence Seitz, a annoncé mercredi le bureau du procureur du Queens dans un communiqué de presse.

Seitz, alors âgé de 81 ans, a été vu pour la dernière fois en train de quitter son domicile en Jamaïque, dans le Queens, le 10 décembre 1976, apparemment en route pour se faire couper les cheveux. Il aurait disparu vers 10 heures ce jour-là.

Son sort est resté un mystère jusqu’en mars 2019, lorsqu’une femme a appelé la police et a déclaré qu’elle était au courant d’un meurtre survenu à la fin des années 1970 et qu’elle savait où le corps avait été enterré, selon un rapport de la filiale locale de NBC, WNBC.

Les restes, constitués d’un bassin et d’un torse partiel, ont été trouvés à proximité de Richmond Hill et ont finalement été retracés jusqu’à Seitz.

« Le corps avait été démembré au niveau du cou, des épaules et des hanches », indique le communiqué de presse.

Après avoir obtenu l’ADN des restes, les enquêteurs ont effectué des recherches dans les bases de données locales, étatiques et nationales, sans résultat. Mais plus tôt cette année, le Queens DA et le service de police de la ville de New York ont ​​obtenu l’aide d’une entreprise privée.

« En février 2021, le laboratoire Othram Laboratories a utilisé des tests ADN avancés pour produire un profil généalogique complet à partir des restes squelettiques », a déclaré le communiqué de presse du DA. «Le profil généalogique a été donné au FBI, qui a ensuite généré des pistes qui ont été transmises au bureau du procureur du district de Queens et au NYPD. Les enquêteurs ont commencé à contacter des membres potentiels de la famille de la victime et ont obtenu des échantillons d’ADN à des fins de comparaison avec les restes découverts.

Une « enquête minutieuse » a conduit à des « preuves cruciales » liant prétendument Motta à la mort de Seitz, selon le communiqué de presse du DA. « L’enquête comprenait de multiples entretiens avec des témoins et des recherches approfondies de dossiers par le biais de diverses agences couvrant cinq États. »

Motta, qui est né en 1947, aurait environ 29 ans au moment de la mort de Seitz.

« Après 45 ans, le meurtrier présumé d’un ancien combattant de la Première Guerre mondiale est tenu responsable et traduit en justice », a déclaré le procureur du district de Queens. Melinda Katz dit dans un communiqué de presse. «Nous espérons que l’identification des restes et l’inculpation dans cette affaire commenceront à apporter la paix et la fermeture à ses proches. Cet acte d’accusation sert d’exemple de la façon dont la police et les procureurs travaillent ensemble pour traduire en justice les personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes, quel que soit le temps qui s’écoule ou le nombre d’obstacles placés sur notre chemin.

L’équipe d’enquête était composée de détectives du bureau du Queens DA et du NYPD.

« Les officiers du bureau des détectives du NYPD, ses équipes d’homicides et d’affaires froides et ses unités médico-légales hautement qualifiées n’oublient jamais et n’abandonnent jamais », commissaire du NYPD Dermot Karité dit dans le communiqué. « Là encore, cette affaire montre que peu importe le temps qui passe, nos policiers et partenaires du bureau du procureur du district de Queens s’engagent durablement, sur des décennies, à établir la justice pour les victimes d’actes criminels et leurs familles à New York.

Le DA n’a pas fourni de motif ou de raison pour laquelle Motta aurait tué Seitz.

Les dossiers du Département des services correctionnels de New York montrent que Motta est actuellement en détention à Rikers Island, dans un établissement qui abrite des détenus atteints de maladies contagieuses. Le DOC n’a pas immédiatement répondu à la demande de détails de Law&Crime.

Sa prochaine comparution devant le tribunal est fixée à vendredi.

