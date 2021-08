Martin Odegaard “a toujours été la cible de transfert prioritaire d’Arsenal” sur James Maddison cet été, les fans offrant de l’espoir à la poursuite de l’as du Real Madrid

Les fans d’Arsenal se sont vu offrir un peu d’espoir dans leur poursuite de Martin Odegaard qui, selon les informations, a toujours été la cible de transfert prioritaire du club cet été.

Les Gunners ont été liés à un certain nombre de milieux de terrain offensifs cet été avec Mikel Arteta désireux d’injecter un peu de piquant à son équipe.

.

Martin Odegaard a profité d’un prêt productif de six mois avec Arsenal la saison dernière – et Arteta veut qu’il revienne

.

La star de Leicester et de l’Angleterre Maddison a également été liée à un déménagement aux Emirats

Les Gunners ont été liés à un fort intérêt pour l’international anglais James Maddison, mais la valorisation de plus de 70 millions de livres sterling de Leicester serait un point de friction.

Cependant, il est maintenant rapporté qu’Odegaard a toujours été la priorité absolue d’Arteta cet été après sa période de prêt – bien que brève – avec Arsenal la saison dernière.

Et, si le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’avérait aussi peu convaincu par le joueur de 22 ans que son prédécesseur Zinedine Zidane, Arsenal pourrait avoir la chance de ramener Odegaard.

C’est selon Fabrizio Romano, qui a fait le point aux supporters sur la poursuite d’Arsenal d’une étincelle créative.

“Martin Odegaard a toujours été la priorité d’Arsenal, plus que Maddison”, a posté le journaliste européen sur Twitter.

. – .

Odegaard est apprécié par Arteta qui veut ramener le prodige norvégien dans le nord de Londres

“Le conseil d’administration d’Arsenal attend maintenant la décision finale du Real Madrid sur l’avenir d’Odegaard.

“Ils seraient prêts à soumissionner pour le talent norvégien.”

Odegaard a réussi 14 apparitions en Premier League sous Arteta depuis son arrivée en janvier, et a montré un aperçu de son talent tout en enregistrant un but et deux passes décisives.

Bien qu’il ait signé pour le Real Madrid à l’âge de 16 ans seulement en 2015, Odegaard n’a fait que 11 apparitions en équipe première pour le club, et Arsenal est sur le point de tenter un accord permanent si Madrid le rend disponible.

Arsenal a remanié ses options de milieu de terrain avant la campagne 2021/22, renvoyant Mattéo Guendouzi en prêt, cette fois à Marseille.

Pendant ce temps, Dani Ceballos est revenu au club parent du Real Madrid avec Odegaard.

.

Guendouzi a fait 24 apparitions pour le Hertha Berlin la saison dernière

Joe Willock semble être sur le point de finaliser un transfert de 20 millions de livres sterling à Newcastle United dans les prochains jours, mais Arteta a rafraîchi ses troupes avec la signature de 15 millions de livres sterling du jeune belge Albert Sambi Lokonga d’Anderlecht.

Arteta a également fait venir le défenseur international anglais Ben White de Brighton dans le cadre d’un accord de 50 millions de livres sterling, ainsi que Nuno Tavares de 8 millions de livres sterling de Benfica, tandis que talkSPORT a également révélé qu’Arsenal s’était retiré des négociations avec Sheffield United pour le gardien Aaron Ramsdale.

Cependant, il pourrait y avoir encore plus de drame à venir, Arteta laissant entendre jeudi que la fenêtre d’Arsenal est loin d’être terminée.

getty

Joe Willock a commencé la pré-saison avec Arsenal mais devrait maintenant signer pour Newcastle

“Tout est possible et il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de clubs impliqués”, a déclaré l’Espagnol avant le match d’ouverture des Gunners en Premier League contre Brentford.

“Vous pouvez voir que la balle a commencé à rouler à une vitesse différente au cours de la dernière semaine environ. Cela a été une fenêtre de transfert très difficile et probablement beaucoup de choses vont se passer au cours de la dernière semaine.

« C’est ainsi que les accords se développent et parfois, quelque chose qui n’est pas possible à faire le 12 août est possible à faire le dernier jour. Que vous soyez heureux de faire venir le joueur ou non, je pense que c’est plus important.

JOUER AU SÉLECTEUR talkSPORT

C’est de retour et juste à temps pour la nouvelle saison de Premier League, qui commence le 13 août avec Brentford accueillant Arsenal vendredi soir