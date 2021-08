Martin Odegaard achève son retour permanent à Arsenal

in

Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a vendu Martin Odegaard à Arsenal pour 35 millions d’euros. Le transfert voit Odegaard retourner dans le nord de Londres, après une courte période de prêt avec le club à la fin de la saison dernière. Après un début de saison peu impressionnant en Premier League, après une défaite 2-0 contre Brentford, Arsenal espère qu’Odegaard donnera une créativité bien nécessaire devant le but.

Martin Odegaard achève le transfert d’Arsenal

Odegaard exclu par Madrid

Il était clair que le milieu de terrain norvégien n’avait aucun avenir avec “Los Blancos”. Après son passage à Arsenal, il a cherché à s’établir dans l’équipe pendant la pré-saison. Cependant, sous Carlo Ancelotti, il était évident qu’il était excédentaire par rapport aux besoins. Une fois cette décision prise, un retour à Arsenal était toujours une possibilité. L’équipe du nord de Londres n’a pas caché son besoin de faire venir des joueurs créatifs et a été liée à James Maddison de Leicester City pendant une grande partie de l’été.

Depuis qu’Odegaard est devenu disponible, le mouvement s’est déroulé rapidement. C’est un transfert qui plaira à certains fans, qui ont pris goût au milieu de terrain la saison dernière. Cependant, l’accent sera davantage mis sur la façon dont l’équipe rebondira après un premier match torride de la nouvelle saison. Odegaard aura hâte de jouer à nouveau dans un club auquel il se sent valorisé. Son numéro 21 au Real Madrid a été attribué au Brésilien Rodrygo plus tôt cet été, soulignant à quel point le milieu de terrain était peu apprécié à Madrid.

Arteta a son homme

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, sera heureux de retrouver Odegaard aux Emirats. À la fin de la saison dernière, interrogé sur la possibilité de ramener le Norvégien à Arsenal, Arteta a déclaré: “Nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvions pour que Martin joue pour l’équipe, ce que je pense qu’il a fait, et s’est très bien adapté à notre façon de jouer et à notre club de football. J’espère que nous lui avons donné l’espoir et le sentiment que cela pourrait être un bon endroit pour lui. Cette confiance a été restaurée par Odegaard, qui a choisi Arsenal comme prochaine destination.

Parfois, lorsqu’il jouait pour Arsenal, Odegaard rappelait à tous ses capacités. Dans et autour de la boîte, il était brillant et cherchait toujours à créer. Il a fait 20 apparitions au total, marquant deux fois. Son premier but est survenu contre l’Olympiakos lors d’une victoire 3-1 à l’extérieur en Ligue Europa ; un coup sûr à 20 mètres. Dans le match suivant, contre Tottenham Hotspur, Odegaard a marqué à nouveau. Cette fois, dans une victoire 2-1, le Norvégien s’est fait un nom à Arsenal en marquant dans le derby du nord de Londres. Ces performances lui ont valu le prix du joueur du mois du club en mars 2021.

Martin Odegaard est-il la réponse ?

Seul le temps nous dira si Arsenal a eu raison de choisir Odegaard au lieu de Maddison. Une chose est sûre, Arteta essaie de remplir sa loge de personnes de confiance. Suite à une prolongation de contrat discutable pour l’ancien capitaine, Granit Xhaka, de nombreuses questions d’Arsenal demeurent. L’un d’eux étant : pourquoi sont-ils si édentés en attaque ? Lors de son passage à Arsenal la saison dernière, Odegaard était considéré comme un “détenteur de clés” dont le rôle était de redresser les défenses et d’essayer de trouver un écart à exploiter avec une passe précise. Chose dont, tout à son honneur, il semblait plus que capable de faire, ce qui explique son retour.

D’autres suggéreront que cette décision n’est pas celle qu’Arsenal devrait poursuivre en ce moment. Sans un gardien remplaçant de la qualité nécessaire pour intervenir, si Bernd Leno se blesse, les fans appellent à une nouvelle recrue. L’équipe a été fortement liée à Aaron Ramsdale de Sheffield United. Le numéro deux actuel étant l’Islandais Rúnar Rúnarsson, ils ont besoin d’un gardien de but expérimenté. De plus, en défense, ils semblent prêts à perdre Héctor Bellerín, qui a fait part de son désir de partir à Arsenal. Après avoir commencé Calum Chambers à l’arrière droit contre Brentford, ils ont besoin d’un arrière établi pour remplacer l’Espagnol qui part. Même avec la conclusion de l’accord avec Martin Odegaard, il semble qu’il y aura encore beaucoup de mouvement à venir aux Emirats cet été.

Photo principale

Intégrer à partir de .