Martin Odegaard admet l’incertitude quant à l’avenir d’Arsenal une fois que le prêt du Real Madrid prend fin alors que les Gunners sont liés à Emiliano Buendia en remplacement

Martin Odegaard a admis qu’il “ ne savait pas ” son avenir à Arsenal cet été lorsque son prêt au Real Madrid se terminera.

Le milieu de terrain norvégien a impressionné depuis qu’il a rejoint les Gunners en janvier et son arrivée a coïncidé avec l’amélioration de la forme du club.

Odegaard a un but et une passe en 13 apparitions en Premier League

Au cours des 23 derniers matchs de la Premier League, Arsenal a récolté le deuxième plus grand nombre de points derrière les seuls champions Man City.

On pense que le club tient à signer définitivement le joueur de 22 ans de Madrid, bien que le club ait également été lié à un transfert d’Emiliano Buendia de Norwich City en tant que remplaçant possible,

Et Odegaard était timide sur son avenir lorsque talkSPORT lui a demandé ce que pourrait faire son dernier match pour Arsenal contre Brighton lors de la dernière journée de Premier League dimanche.

Dans une interview EXCLUSIVE, Odegaard a déclaré: «Pour être honnête, je ne sais pas ce qui va se passer.

«Je suis concentré pour bien terminer la saison, puis j’ai quelques matchs avec l’équipe nationale et ensuite, nous verrons ce qui se passe et nous nous asseyons et nous parlerons.

Odegaard s’est fait aimer des fans d’Arsenal en marquant dans le derby du nord de Londres plus tôt cette saison – son impact dans l’équipe a dépassé son record de deux buts et une passe en 19 matchs pour les Gunners.

«Je suis la propriété de Madrid, je vais donc devoir leur parler et voir ce qu’ils pensent et ensuite nous pourrons décider ensemble de l’avenir.

«Pour le moment, je ne sais pas ce qui va se passer.»

Les rapports de cette semaine suggèrent qu’Arsenal intensifiera son intérêt pour Buendia au milieu de l’incertitude entourant Odegaard.

Il y a des suggestions que l’international norvégien pourrait avoir une chance avec le club espagnol la saison prochaine, mais Zinedine Zidane devrait quitter le club.

Le meneur de jeu a été une sorte de point positif dans une saison difficile pour le club.

Arsenal est actuellement neuvième de la Premier League et devrait finir en dehors des places européennes.

Odegaard a compris les frustrations des fans et a déclaré que c’était bien qu’ils soient mécontents car cela montre qu’ils se soucient.

Il a dit: «Je pense que c’est normal. Dans un club comme Arsenal, qui veut être au sommet de la ligue et se battre pour les titres et le football européen, c’est normal quand on n’est pas là, les fans sont déçus.

«C’est une bonne chose, pour être honnête, cela montre que beaucoup de gens se soucient du club et veulent être au sommet.

«Pour moi, c’est une bonne chose et nous devons juste travailler dur pour montrer à tout le monde que nous méritons d’être au sommet et nous avons cette joie d’être là.»