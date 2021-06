Martin Ødegaard confirme son retour au Real Madrid

in

Martin Ødegaard a confirmé à la chaîne norvégienne TV2 qu’il jouerait pour le Real Madrid la saison prochaine. Le capitaine norvégien a déclaré que le club avait clairement indiqué qu’il faisait partie de leurs plans et qu’ils voulaient qu’il revienne. Ødegaard se présentera pour le devoir de pré-saison à Madrid le 5 juillet.

Il est clair que la nomination de Carlo Ancelotti et la volonté du club d’intégrer les jeunes dans l’équipe ont permis au rêve Real Madrid de Martin Ødegaard de devenir réalité. Il est peu probable que le Norvégien ait une meilleure chance que maintenant de percer au club. Avec les contraintes financières imposées par la pandémie de coronavirus, il est peu probable que Madrid puise dans le marché des transferts pour un milieu de terrain.

Cette zone du terrain, le milieu de terrain, manquait de profondeur la saison dernière. Kroos et Modric ont tous deux la trentaine, donc Ødegaard devrait avoir l’occasion de faire ses preuves.

Après seulement 6 mois de prêt à Arsenal, Ødegaard est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe et était la cible de transfert n ° 1 d’Arsenal pendant la saison morte. La meilleure performance du Norvégien est venue contre West Ham United. Ødegaard a pris le match par la peau du cou, exigeant le ballon à tout moment, et a finalement mené un retour d’Arsenal. Mikel Arteta devra désormais passer au plan B car Ødegaard devrait rester à Madrid.