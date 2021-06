Martin Odegaard devrait rester au Real Madrid – Rapport

Martin Odegaard était la cible de transfert n ° 1 d’Arsenal pour la saison à venir, mais un rapport de The Atheltic indique que des sources proches du joueur ont suggéré que le joueur de 22 ans resterait au Santiago Bernabeu pour la saison 2021-22. .

Sans football européen la saison prochaine, il serait toujours difficile pour Arsenal de convaincre un joueur du calibre d’Odegaard. Le départ de Zidane et la nomination de Carlo Ancelotti en tant que nouveau manager ont insufflé un nouveau souffle à la carrière d’Odegaard au Real Madrid. Il est désormais possible que le Norvégien joue un rôle de premier plan pour le club de la capitale espagnole la saison prochaine. Odegaard correspond à la vision du jeu d’Ancelotti et il y a une poussée au sein de la hiérarchie du club pour donner aux jeunes un plus grand rôle dans l’équipe.

À chaque période de prêt, Odegaard a toujours affirmé que son rêve était de réussir un jour avec le Real Madrid. À 22 ans et alors que le club a du mal à recruter des super-stars en raison des contraintes financières de la pandémie de Coronaviurs, le Norvégien pourrait désormais avoir sa meilleure chance de faire son entrée une fois pour toutes dans l’équipe première du Real Madrid. C’est un sentiment de “maintenant ou jamais” pour Odegaard et son rêve du Real Madrid.