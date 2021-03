Le duo pense tous les deux que les Gunners sont entre d’excellentes mains (Photos: .)

Les stars d’Arsenal, Martin Odegaard et Willian, ont tous deux fait l’éloge du manager Mikel Arteta et pensent que l’Espagnol est l’homme parfait pour que le club se batte à nouveau pour les titres.

Les Gunners ont connu une saison mitigée, occupant la neuvième place du tableau de la Premier League, bien qu’ils aient progressé jusqu’aux quarts de finale de la Ligue Europa et que la confiance du club en Arteta n’ait jamais faibli.

Bien que le prêteur du Real Madrid Odegaard ne soit au club que depuis quelques mois, il a déjà été époustouflé par son nouveau patron – ce qui pourrait même l’inciter à rester au club de manière permanente.

Odegaard a montré sa classe lors de récentes sorties pour Arsenal (Photo: .)

Interrogé sur ce qu’il a fait de son travail sous Arteta, Odegaard a déclaré à la Premier League: « Incroyable! C’est un très, très bon entraîneur, vraiment intelligent, [knows] tous les détails du jeu.

«Il est maître de voir les détails. Et la façon dont il nous encadre et nous aide à réaliser des choses, nous sommes chanceux de l’avoir.

‘Tant de choses à apprendre [from him], et comme je l’ai dit, pour les détails, c’est quelque chose que j’aime beaucoup et je trouve ça intéressant. Alors, oui, c’est très agréable de l’avoir comme entraîneur.

Plus: Arsenal FC



Le meneur de jeu brésilien Willian a connu une première saison difficile aux Emirats mais, comme Odegaard, est un grand fan d’Arteta et pense pouvoir guider Arsenal vers plus d’argenterie après avoir déjà remporté la FA Cup et le Community Shield.

« Je pense qu’Arsenal a le potentiel d’être un grand projet, c’est un grand club, c’est entre les mains d’un bon entraîneur qui a tout pour devenir l’un des meilleurs entraîneurs du monde », a déclaré Willian à ESPN Brésil.

Willian a été très impressionné par le style de coaching d’Arteta (Photo: .)

« Arsenal a tout ce qu’il faut pour redevenir une puissance, se battre pour des titres, revenir jouer en Ligue des champions, c’est ce que tous les joueurs espèrent. »

Sur Arteta, il a poursuivi: « Il essaie toujours de parler aux joueurs individuellement, même sur le terrain, quand l’entraînement se termine, il appelle le joueur, explique ce qu’il veut du joueur, comment se positionner, recevoir le ballon.

En bref, il essaie toujours d’aider les joueurs. Il a vraiment fait un excellent travail, il a toujours pris soin des joueurs de la meilleure façon possible, donnant des idées, donnant des instructions, montrant ce qu’il voulait. Arsenal est entre de bonnes mains.



PLUS: Willian parle de ses difficultés à Arsenal et envoie un avertissement à ses coéquipiers sur le choc « difficile » du Slavia Prague



PLUS: Martin Odegaard révèle qu’il a demandé conseil à trois coéquipiers norvégiens avant le prêt d’Arsenal

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sur le sport.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();