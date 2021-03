Martin Ødegaard fait face à des problèmes de blessures lors de la victoire 3-0 de la Norvège.

Alors que la Norvège a remporté une grosse victoire 3-0 sur Gibraltar lors de son match de qualification pour la Coupe du monde mercredi soir, elle sera probablement éclipsée par Martin Ødegaard qui part à la mi-temps en raison d’une blessure apparente à la cheville.

Il a joué un peu jusqu’à la mi-temps, mais a semblé boiter hors du terrain. Il n’y a pas encore de mise à jour sur sa gravité. S’il était assez sérieux, son prêt avec Arsenal se terminerait court et il reviendrait à Madrid pour une cure de désintoxication.

Le capitaine norvégien a réussi deux tentatives de tir et trois passes clés en première mi-temps. Il a réussi à faire un peu avant de succomber à sa blessure avec une précision de passe de 85%.

La Norvège a marqué deux buts rapides juste avant le coup de sifflet à la mi-temps. Alexander Sorloth de Leipzig a marqué le premier but à la 43e minute tandis que Kristian Thorstvedt de Genk a marqué deux minutes plus tard. Le défenseur de l’AZ, Jonas Svensson, a inscrit le troisième et dernier but de la Norvège à la 57e minute pour éloigner Gibraltar.

La Norvège disputera samedi un autre match de qualification du Groupe G contre la Turquie. Nous devrons voir les mises à jour qui accompagnent la blessure d’Ødegaard et la gravité de celle-ci à suivre et s’il sera disponible pour les qualifications restantes.