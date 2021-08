Martin Odegaard fait ses adieux sincères au Real Madrid avec un message cryptique aux médias

Martin Ødegaard a été officiellement présenté aujourd’hui comme nouveau joueur d’Arsenal, quittant le Real Madrid après 6,5 ans. Beaucoup pensaient que le milieu de terrain jouerait un rôle clé pour Los Blancos dans les années à venir, mais le Norvégien a priorisé le temps de jeu et le bon environnement pour son football, plutôt que d’essayer de se hisser au niveau du Real Madrid. Dans un message diffusé aux fans via son compte sur les réseaux sociaux, Martin Odegaard a remercié le Real Madrid et relayé un message crypté à tous ceux qui doutaient de sa mentalité.

Ci-dessous, le message de Martin Ødegaard retranscrit depuis son compte Instagram officiel :

« Il y a plus de 6,5 ans, j’ai signé pour le Real Madrid et j’ai réalisé un grand rêve.

Pour pouvoir porter le maillot blanc, jouer au Bernabéu et jouer la Ligue des champions avec Madrid. Je ne peux pas être plus fier. Je suis arrivé ici quand j’avais 16 ans et j’ai eu l’opportunité d’apprendre des meilleurs au monde et de mes idoles. J’ai beaucoup appris et j’ai apprécié le voyage. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m’est arrivé et tout ce que j’ai appris.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à m’améliorer et à grandir à Madrid. Les entraîneurs, les coéquipiers, les kinés, les gens du club et les fans.

Merci!

J’ai eu des bons et des mauvais moments, comme toujours dans la vie et dans le football. Cela m’a rendu beaucoup plus fort et mieux préparé pour ce qui est à venir.

Ces jours-ci, les gens parlent beaucoup de moi et de mes raisons de sortir. Je veux juste dire que presque tout ce qu’ils disent n’est pas la vérité. Pour moi, c’est une honte que la presse dise des choses qui ne sont pas vraies, car beaucoup de gens pensent sincèrement qu’il en est ainsi.

J’ai mes raisons, je sais quelle est la vérité et ce qui s’est passé et c’est pourquoi je pense que c’est pour le mieux.

Le nouveau meneur de jeu d’Arsenal a clairement vu les rapports remettre en question sa mentalité. Ødegaard n’est clairement pas d’accord avec les rapports et pense qu’il existe une plus grande vérité que les fans et les médias ne connaîtront peut-être jamais. Pour l’instant, il a choisi une voie différente pour sa carrière, et ces raisons sont les siennes.