Martin Odegaard quittera-t-il le Real Madrid ?

11/08/2021 à 15h20 CEST

Le milieu de terrain du Real Madrid Martin Odegaard n’est pas assuré de sa continuité dans la deuxième étape du projet de Carlo Ancelotti et n’exclut pas un nouveau prêt lors de la saison 2021/22. Après être passé par Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad et Arsenal, le joueur a rejoint la discipline blanche avec l’intention de gagner une place dans les plans du nouvel entraîneur de l’équipe première.

Le Norvégien, qui joué un total de 20 matchs sous Mikel Arteta à l’Emirates Stadium, possède Encore deux ans de contrat avec le club blanc et il fait partie des joueurs en qui la direction sportive fait le plus confiance pour l’avenir. A 22 ans, le milieu de terrain est l’un des grands joyaux du football norvégien avec Erling Haaland, meilleur buteur du Borussia Dortmund.

L’ancien joueur d’Arsenal n’a joué que 30 minutes contre l’AC Milan en pré-saison avec Carlo Ancelotti, qui semble parier sur Isco Alarcón avant la rotation.. La concurrence au centre du terrain est énorme : Odegaard devra affronter Modric, Kroos (les partants), Isco, Fede Valverde et Dani Ceballos, qui est revenu blessé des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Arsenal, en attendant la situation

Le manque de confiance de l’entraîneur italien a déclenché des alarmes dans l’environnement du joueur, ce qui Je verrais de bons yeux une nouvelle sortie sous forme de prêt pour continuer à grandir et à ajouter des expériences. Arsenal, l’équipe à laquelle il était prêté la saison dernière, est conscient de la situation du Norvégien et serait prêt à lui offrir un poste important dans les projets de Mikel Arteta.

Tant contre l’AC Milan que contre les Rangers, cela est passé du plus au moins pendant le match : Il a commencé par participer et s’offrir entre les lignes, mais son rôle et son influence dans le jeu se sont dilués au point d’avoir un rôle résiduel dans l’ensemble..