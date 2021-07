Martin Odegaard reste le choix numéro un d’Arsenal au milieu de terrain offensif

in

Selon Fabrizio Romano, Arsenal sera prêt à se lancer avec une proposition pour Martin Odegaard si le Real Madrid décide de vendre le milieu de terrain cet été. L’international norvégien est considéré comme la cible numéro un des Gunners en milieu de terrain offensif malgré les complications entourant la possibilité d’un accord.

Certes, cependant, éloigner d’autres talents du Bernabeu cet été sera probablement une tâche difficile. Les géants espagnols ont déjà fait leurs adieux à leur meilleur partenariat défensif à Raphael Varane et Sergio Ramos, et ils chercheront désespérément à éviter d’autres sorties.

Si Odegaard force un mouvement, la situation pourrait changer. En vérité, c’est à Carlo Ancelotti que réside l’avenir du milieu de terrain. Si Ancelotti lui donne du temps de jeu, Odegaard restera sans aucun doute ; donnez-lui une place sur le banc, cependant, et il partira probablement.

Arsenal a-t-il besoin d’un autre milieu de terrain offensif ?

Avec Emile Smith Rowe lié à un nouveau contrat à long terme, la question se pose de savoir si Arsenal a même besoin d’un autre milieu de terrain offensif, surtout lorsque leurs options de frappe restent si faibles.

Bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang a connu des saisons exceptionnelles, c’est indéniable, mais il a plus que perdu sa meilleure forme. Quant à Alexandre Lacazette, le Français n’est tout simplement pas assez constant devant le but, laissant les Gunners à court d’options. Alors peut-être que ce n’est pas la ligne d’approvisionnement qui est cassée; au lieu de cela, il se pourrait bien que ce soit ceux qui sont chargés de terminer les chances plus loin.

Et cela crée un gros problème pour Mikel Arteta. Il veut clairement se concentrer sur la sécurisation d’un milieu de terrain offensif, mais il ne peut pas se permettre d’ignorer le problème croissant au sein de son équipe. Un milieu de terrain offensif ajoutera de la profondeur, mais peut-être à une position qui en a le moins besoin.

Si le Real Madrid reste ferme sur sa décision de garder Martin Odegaard, alors Arsenal devrait se concentrer ailleurs.

