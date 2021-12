Martin Odegaard «s’approprie le rôle n°10» à cause d’Alexandre Lacazette et Arsenal pourrait être contraint de repenser le transfert de l’attaquant hors contrat l’été prochain

L’éclat d’Alexandre Lacazette à la tête de la ligne de front d’Arsenal « tire le meilleur parti de Martin Odegaard » et pourrait forcer les Gunners à repenser le transfert cet été.

Lacazette a insufflé un nouveau souffle à sa carrière à Arsenal ces derniers temps, jouant des rôles cruciaux dans les victoires de Southampton, West Ham et Leeds.

GETTY

Lacazette et Odegaard ont été superbes pour Arsenal ces dernières semaines

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Perry Groves, pense que les performances menaçantes du Français en haut permettent aux jeunes autour de lui de s’épanouir – et rien de plus que Martin Odegaard.

Lacazette est l’un des principaux prétendants au poste de capitaine du skipper déchu Pierre-Emerick Aubameyang, mais le conseil d’administration d’Arsenal devra lui proposer un nouveau contrat, son contrat actuel expirant à la fin de la saison.

Et Groves, qui a passé six ans à Arsenal à partir de 1986, ne fait aucun doute que la capacité de Lacazette à mener la ligne a permis à Odegaard de jouer à son meilleur niveau ces dernières semaines.

« Au début, j’étais inquiet pour Odegaard parce qu’on pouvait dire que c’était un garçon incroyablement talentueux au début, mais il ne dominait pas les matchs », a déclaré Groves à talkSPORT.

GETTY

Odegaard profite de son meilleur sort sous le maillot des Gunners

«Nous avions l’habitude de regarder [Mesut] Ozil et lui étaient parfois frustrés. Nous voulions qu’il aille prendre le jeu par la peau du cou et qu’il soit dominant dans cette position de n ° 10

« Odegaard commence tout juste à s’approprier ce rôle, il marque des buts et des passes décisives et avec Lacazette, cela lui donne cette présence physique et une base à partir de laquelle jouer et il a le rythme de [Bukayo] Saka et [Gabriel] Martinelli des deux côtés avec lui.

Bien qu’il ait remporté trois matchs au rebond en Premier League, Groves craint que les quatre premiers soient extrêmement difficiles à atteindre pour Arsenal étant donné la qualité de l’équipe rivale de Manchester United.

« Ils ont besoin d’aide », a-t-il ajouté. «Je les ai regardés dans les matchs et quand il y a une période dans les matchs qui ne va pas dans votre sens, quand vous êtes sous le cosh, vous devez être capable de traverser cette période.

GETTY

Rangnick devrait au moins diriger Man United parmi les quatre premiers

«C’est une période de dix, 15 minutes où vous vous effondrez quand vous ne concèdez pas.

« En regardant Arsenal jouer quand nous traversons cette période de matchs, il semble que nous allons admettre

«Je ne peux pas le voir faire beaucoup d’affaires en janvier parce qu’il sait que c’est son équipe maintenant.

« Soyons honnêtes, si Ralf Rangnick est la moitié du manager que tout le monde dit qu’il est à Manchester United, s’il ne les place pas quatrième avec leur qualité, il devrait être loin d’être là à la fin de la saison. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.