Martin O’Neill ne peut pas croire ce que la FSG n’a pas encore fait à Liverpool

Martin O’Neill a déclaré sur Stadium Astro qu’il ne pouvait pas croire que l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah n’ait pas encore signé de nouveau contrat.

L’ancien manager d’Aston Villa et de Sunderland pense que Liverpool doit maintenant lier Salah à un nouvel accord.

O’Neill a déclaré à propos de Salah sur Stadium Astro : « Je suis surpris de voir même qu’il a été autorisé à courir aussi longtemps. Absolument.

« Faites-le entrer dans une pièce. Enfermez-le. Attachez-le. Faites entrer l’agent. Il ne pourrait pas être dans une meilleure position pour négocier dans sa vie.

Liverpool devrait-il signer un nouveau contrat avec Mo Salah ?

Oui, ils devraient absolument.

À notre avis, les propriétaires de Liverpool, le Fenway Sports Group (FSG), devraient conclure un nouveau contrat avec Salah.

Maintenant.

Le joueur de 29 ans est en fin de contrat à Liverpool à l’été 2023.

Il est donc important que Liverpool conclue un accord d’ici l’été prochain.

Parce qu’alors Salah n’aurait plus qu’un an sur son contrat, et Liverpool devra peut-être sérieusement penser à le vendre et ne pas le perdre gratuitement.

Le Mirror rapporte que l’agent de Salah souhaite que l’attaquant reçoive 500 000 £ par semaine comme salaire.

Maintenant, c’est beaucoup d’argent.

Plus que ce que Kevin De Bruyne obtient à Manchester City.

Étant donné que Salah a 29 ans maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi la FSG est prudente.

Cependant, il suffit de regarder les statistiques et les performances de l’ancien attaquant de Chelsea.

Le Liverpool non. 11 a marqué sept buts et donné quatre passes décisives en huit matchs de Premier League déjà cette saison.

Salah a trouvé le fond du filet à trois reprises en deux matches de Ligue des champions.

L’attaquant a marqué 22 buts et fourni cinq passes décisives en Premier League, et a marqué six buts et donné une passe décisive en Ligue des champions la saison dernière.

Salah est au sommet de son art maintenant.

À notre avis, Liverpool devrait lier l’attaquant à un nouvel accord.

