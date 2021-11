Martin Trainer mène Houston PGA avec un avantage de coup

13/11/2021 à 06:46 CET

Marcelino Benito .

L’Américain Martin Trainer est devenu le meilleur joueur du deuxième tour de l’Open de Houston, de la PGA Tour, qui encore, comme au premier tour, a dû être compétition suspendue faute de lumière.

Les organisateurs du tournoi ont tenté de rattraper leur retard après la retard généré le premier jour en raison des fortes pluies qui sont tombées aux petites heures du matin et ont forcé la suspension temporaire pendant près de trois heures.

Formateur s’il pouvait terminer la tournée et aussi Il a été dominant avec ses coups tout au long de la tournée, qui a permis non seulement de surmonter la coupe pour disputer le week-end mais aussi de terminer leader avec un record de 65 (-5) qui lui a accordé un cumul de 130 coups sûrs (-10), soit un de plus que son compatriote Kevin Tway (131, -9) après avoir délivré un carton signé de 64 (-6).

Le leader provisoire du tournoi, qui se déroule au Memorial Park Golf Course à Houston, Il a frappé une paire de longs putts de birdie et trois courts métrages dans un tour sans bogey.

Cela fait partie du jeu que le formateur maîtrise et cela lui a permis de remporter l’Open de Porto Rico en 2019 en tant que recrue, puis tout était en descente après cela.

L’entraîneur n’a effectué que neuf coupes en 70 départs sur le PGA Tour depuis, et l’un d’entre eux était le Sentry Tournament of Champions à Kapalua, juste pour les vainqueurs, qui n’avait pas de coupe.

Il en avait également raté sept de suite depuis 3M en juillet dernier.

Plus tard, le formateur de 30 ans s’est présenté à Houston et a rendu le jeu plus simple qu’il ne l’a été au cours des deux dernières années, comme l’a reconnu le même joueur à la fin du deuxième tour du leader.

Le formateur a souligné qu’il était de bonne humeur et convaincu que cela pourrait être la semaine qu’il attendait et dont il avait besoin pour l’année prochaine.

L’entraîneur espère que tout restera le même pendant le week-end et qu’à la fin, il aura la grande compensation de la victoire.

Surtout depuis qu’il a admis qu’il y avait des moments où il réfléchissait à son avenir dans le jeu. Son exemption de victoire à Porto Rico expire après cette saison. Mais toujours eu de l’espoir, et je savais que même s’il est difficile de gagner sur le PGA Tour, je l’avais déjà fait.

Il n’est pas nécessaire de dire cela à Tway, qui a remporté le Safeway Open pour lancer la saison 2018 et n’a qu’un autre top 10 dans ses 72 prochains événements sur le PGA Tour.

Tway a eu une paire d’aigles dans sa ronde de 64 (-6), empochant la balle d’un peu plus de 18 mètres sur le par 5 du troisième trou puis à 97 mètres du fairway du par 4 de 13.

Il était à égalité en tête jusqu’à ce qu’il rate un putt de cinq pieds au 17e trou.

La ronde basse du jour appartenait à l’Américain Scottie Scheffler, qui avait un 62 (-8) et était dans le groupe à quatre coups du leader.

Alors que parmi les golfeurs latino-américains, Le vétéran vénézuélien Jhonattan Vegas (136, -4) a assuré sa place dans la compétition du week-end après avoir conclu la tournée avec un record de 69 (-1).

Quelque chose que les Chiliens Joaquín Nieman et Mito Ferreira n’ont pas encore assuré, qui n’ont pas terminé le tour et trouvé le par alors qu’ils ont encore cinq et six trous à terminer, respectivement.

Bien que la coupe ne se fasse que demain, samedi, et qui a été projetée pour (-1), il était pratiquement certain que le quadruple champion de Major, l’Américain Brooks Koepka, sera perdu pour la deuxième semaine consécutive en accumulant 143 coups sûrs (+3), les mêmes que ceux du Colombien Sebastián Muñoz, qui avec le Mexicain Rodolfo Cazaubon (149, +9) ont été éliminés.