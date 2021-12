Martin von Haselberg : cinq faits rapides que vous devriez savoir

. Martin von Haselberg

Martin von Haselberg est un artiste de performance et le mari de l’actrice emblématique Bette Midler. Ils sont en couple depuis près de 40 ans. Il a une fille, Sophie von Haselberg.

Von Haselberg et Midler se sont mariés à Las Vegas après seulement quelques semaines de fréquentation.

Midler et von Haselberg ont eu une brève liaison avant de se marier. Le couple s’est marié six semaines seulement après leur rencontre, selon le magazine People.

Lors d’une interview sur Jimmy Kimmel Live, Midler a révélé qu’elle était celle qui avait proposé le mariage et que le mariage était une « décision du moment ». Elle et von Haselberg se sont mariés à la Starlight Chapel à Las Vegas et ont été mariés par un imitateur d’Elvis, a déclaré Midler.

Les archives publiques du comté de Clark, Nevada, montrent que le couple s’est marié le 16 décembre 1984.

Midler a déclaré à Kimmel qu’elle et von Haselberg n’avaient acheté aucune photo du jour de leur mariage. Cependant, lorsque la Starlight Chapel a fermé en 2008, Midler a déclaré avoir reçu de manière inattendue leurs photos de mariage par la poste, a rapporté People.

deux. Il faisait partie du duo de performances « Kipper Kids

Comme sa célèbre épouse, von Haselberg aimait faire des présentations. Elle a rencontré son partenaire, Brian Routh, alors qu’elle étudiait dans une école d’art dramatique à Londres, en Angleterre, selon le Los Angeles Times.

En 1970, von Haselberg et Rough s’associent pour créer le duo « The Kipper Kids ». Sur scène, Rough et von Haselberg ont utilisé le nom de « Harry Kipper ». Les Kipper Kids étaient connus pour leurs « performances artistiques qui comprenaient de la nourriture, des pétards et beaucoup de whisky », a rapporté le Los Angeles Times.

Comme l’a expliqué Celebrity Net Worth : « Ils ont fait des tournées et ont emmené leur exposition d’art expérimental partout. Les Kipper Kids étaient associés au début du punk à Los Angeles, en Californie, mais ils travaillaient principalement en Europe. »

Von Haselberg et Rough ont continué à jouer leur rôle tout au long des années 1970 et au début des années 1980. Les Kipper Kids ont fait des apparitions dans des films des années 1980 tels que UHF et The Forbidden Zone, a rapporté IMDB.

Selon le site Web britannique Tate, « ils ont eu des performances sporadiques du milieu des années 1980 jusqu’à leur dernière apparition publique en 2003 ».

3. Von Haselberg s’est concentré sur la création d’art contemporain ces dernières années

Ces dernières années, von Haselberg s’est concentré sur la création d’art contemporain. Selon The Times-Picayune, un journal de la Nouvelle-Orléans, von Haselberg a eu sa propre exposition au New Orleans Museum of Art en 2009.

L’exposition s’appelait « Floatulents ». La New Orleans Photo Alliance a décrit l’exposition :

Dans cette exposition, la première exposition muséale américaine de von Haselberg, ses expériences photographiques les plus récentes étaient présentées comme des œuvres gonflables, mais au lieu d’être en l’air, elles étaient posées au sol comme s’il s’agissait de sculptures. Les « FLOATULENTS » sont des ballons comme les « Silver Flotations » d’Andy Warhol en 1964, mais ce ne sont pas que des dessins. von Haselberg décrit ces nouvelles œuvres comme des « séquences temporelles », comme si elles émergeaient des contorsions et des gestes faciaux de ses présentations.

Les œuvres de Von Haselberg ont également été exposées au Whitney Museum de New York, au . Museum de Los Angeles et à l’exposition Documenta à Kassel, en Allemagne, selon Saatchi Art.

Quatre. von Haselberg a également travaillé comme négociant en matières premières

Lorsqu’il n’était pas sur scène, von Haselberg travaillait dans le monde de la finance. Il a eu une carrière de négociant en matières premières. Dans une interview accordée au Los Angeles Times en 1986, von Haselberg a été interrogé sur leurs différentes « identités » :

Pour moi, tout a fusionné en quelque chose d’unique parce que je fais ces choses depuis longtemps. Je fais du commerce de matières premières avant d’aller à l’école d’art dramatique et d’être membre des Kipper Kids. Si vous ne travailliez que comme commerçant de matières premières, vous seriez sûrement très frustré sur le plan créatif. Si j’étais juste un membre des Kipper Kids, et si je le faisais de la manière intransigeante que je l’ai toujours fait, je ne gagnerais pas d’argent.

À un moment donné après la naissance de sa fille Sophie en 1986, von Haselberg a cessé de travailler comme négociant en matières premières. Closer Weekly a rapporté que von Haselberg a quitté son travail pour soutenir Midler dans sa carrière à Hollywood et élever Sophie.

5. von Haselberg est né en Argentine, mais a grandi en Europe

von Haselberg est né en 1948 à Buenos Aires, en Argentine. Cependant, on ne sait pas combien de temps il a passé en Amérique du Sud.

Il a déclaré au Los Angeles Times dans une interview en 1986 qu’il avait grandi principalement en Allemagne et en Angleterre. Il s’est décrit comme le plus jeune fils d’une famille avec trois frères et sœurs plus âgés. von Haselberg a dit de son enfance :

J’ai quitté l’Allemagne à l’âge de douze ans et suis allé dans divers pensionnats. J’ai eu ce qu’on appelle une éducation classique. J’ai étudié le grec, le latin et des choses comme ça – rien dont je puisse me souvenir aujourd’hui. C’était un très mauvais élève. Je n’ai jamais eu l’impression d’être un rebelle, mais mes professeurs l’ont toujours pensé – ils m’ont même demandé de changer d’école deux fois.

