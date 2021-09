Martin Whitmarsh fait un retour choc en Formule 1 avec Aston Martin

L’ancien patron de McLaren, Martin Whitmarsh, a fait un retour surprise en Formule 1, rejoignant Aston Martin en tant que PDG de leur nouvelle division Performance Technologies.

Whitmarsh avait quitté la Formule 1 en 2014 et avait déménagé pour devenir directeur général de l’équipe de voile Ineos Team UK America’s Cup, mais une annonce mardi a confirmé que le joueur de 63 ans se dirigera vers l’équipe de Silverstone début octobre pour faire un retour dans le sport automobile.

Le président exécutif d’Aston Martin, Lawrence Stroll, a déclaré dans un communiqué : « Je suis très heureux d’annoncer que Martin [Whitmarsh] nous rejoindra en tant que Group Chief Executive Officer de la nouvelle Aston Martin Performance Technologies, à compter du 1er octobre 2021.

« Martin assumera des responsabilités de haute direction et m’aidera et me soutiendra dans la définition de la nouvelle orientation stratégique d’Aston Martin Performance Technologies et de ses filiales, y compris l’objectif crucial de diriger la transformation d’Aston Martin Cognizant Formula One Team en un championnat du monde de Formule 1. organisation gagnante au cours des quatre à cinq prochaines années, et en faire une entreprise d’un milliard de livres sterling sur une période similaire.

« Martin a connu une longue carrière couronnée de succès et de haut niveau, couvrant les secteurs du sport automobile, de l’automobile, de l’aérospatiale, de la marine et des énergies renouvelables.

“De plus, il est un vainqueur éprouvé en Formule 1. Il est donc la personne idéale pour travailler avec moi et notre équipe de direction afin de diriger et d’inspirer notre personnel vers de futurs succès sur et hors piste.”

Bienvenue dans l’équipe, Martin. ?? Martin Whitmarsh a été recruté au nouveau poste de directeur général du groupe d’Aston Martin Performance Technologies. Cliquez ci-dessous pour l’histoire complète. – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 21 septembre 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

« Je suis ravi d’avoir été nommé par Lawrence [Stroll] au poste de Directeur Général Groupe de la nouvelle Aston Martin Performance Technologies, à compter du 1er octobre 2021.

« Je connais et admire Lawrence depuis de nombreuses années, et j’ai toujours été extrêmement impressionné par son formidable sens des affaires et son ambition apparemment inépuisable.

« De même, j’ai toujours respecté la« Team Silverstone », si je peux l’appeler ainsi, qui a souvent frappé au-dessus de son poids sous ses diverses incarnations précédentes, et qui a maintenant le poids avec lequel frapper plus fort que jamais.

“Lawrence a l’intention d’Aston Martin Cognizant Formula One Team de remporter les championnats du monde de Formule 1, purement et simplement, et je ne l’aurais pas rejoint dans cette entreprise à moins d’être totalement convaincu que c’était un objectif tout à fait réalisable.

“Je sais ce qu’il faut pour gagner en Formule 1 et, inspiré par le leadership de Lawrence et soutenu par les compétences, la passion et la détermination de l’équipe, j’ai l’intention de faire tout ce que je peux pour m’assurer que notre équipe devienne l’opération gagnante que Lawrence est déterminé qu’il devrait l’être.

« Enfin et surtout, je suis très enthousiasmé par la formation de la nouvelle Aston Martin Performance Technologies, sous laquelle siègera Aston Martin Cognizant Formula One Team, et je suis enthousiasmé par la perspective de développer et d’appliquer nos capacités techniques et propriété intellectuelle comme une nouvelle entreprise prospère et rentable.