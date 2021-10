Avant de rejoindre Aston Martin, Martin Whitmarsh ne voulait pas travailler pour une autre équipe de Formule 1 car il ne voulait pas courir contre McLaren.

L’ancien McLaren Le directeur de l’équipe et PDG est de retour sur la grille de F1 après être devenu PDG du groupe de la nouvelle division Aston Martin Performance Technologies.

C’est son premier rôle dans le sport depuis qu’il a quitté son ancien employeur avant le début de la campagne 2014, ses positions étant prises par Ron Dennis et Eric Boullier.

Avant d’occuper le poste chez Aston Martin, il a déclaré qu’il avait refusé la possibilité de revenir sur la grille avec une autre équipe car il ne voulait pas affronter McLaren.

« Je suis une personne assez étrange et loyale et je ne voulais tout simplement pas courir contre McLaren », a-t-il déclaré. Magazine de sport automobile.

« Ne jamais dire jamais. Je suis encore relativement jeune et en forme [he’s 63]. Cette année, je me suis libéré, je n’occupe donc aucun poste de direction. Il y a donc un peu d’envie d’un dernier hourra.

« Mais je suis ouvert à tout si c’est stimulant et différent. Revenir et tourner les mêmes manettes… il faudrait que ce soit quelque chose d’extraordinaire. Mais peut-être que j’ai eu le meilleur.

« J’ai été chef d’équipe et président de la FOTA [the now-disbanded Formula One Teams Association] il faudrait donc que ce soit quelque chose d’assez spécial.

Il a également déclaré que s’il devait rejoindre une autre équipe, il serait important que le propriétaire soit plus que riche.

« Vous ne pouvez pas le faire à temps partiel, c’est une chose 24-7, avec de bonnes personnes dans l’équipe. Mais on ne peut pas toujours choisir les propriétaires, qui doivent être extraordinaires, et bon nombre d’entre eux ne le sont pas. Eh bien, ils sont extraordinairement riches… », a-t-il ajouté.

Bienvenue dans l’équipe, Martin. ?? Martin Whitmarsh a été recruté au nouveau poste de directeur général du groupe d’Aston Martin Performance Technologies. Cliquez ci-dessous pour l’histoire complète. – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 21 septembre 2021

Le propriétaire d’Aston, Lawrence Stroll, fait certainement partie de cette dernière catégorie, et son objectif est que l’équipe se batte et remporte les championnats du monde au cours des cinq prochaines années.

Cela a été un facteur important dans sa décision de faire appel à Whitmarsh étant donné que le joueur de 63 ans a joué un rôle important dans le dernier triomphe de McLaren grâce à Lewis Hamilton en 2008.

Il tenait à donner un siège à la recrue en 2007, et cette décision a fait froncer beaucoup de sourcils, y compris ceux de l’autre nouveau pilote de l’équipe à l’époque, Fernando Alonso.

« Nous avons d’abord signé Fernando avant de donner l’autre siège à Lewis », se souvient Whitmarsh.

« Je me souviens que nous disions à Lewis et disions » ton père le sait, mais qu’en est-il de ta mère? » Elle travaillait dans une usine. J’ai donc appelé l’usine, demandé un superviseur, puis demandé Brenda et je l’ai déconnectée. J’ai remis le téléphone à Lewis et il a dit » maman, je suis pilote de F1 maintenant « . C’était un beau moment.

« Puis, quand nous avons dit à Fernando, il a dit » nous sommes censés nous battre pour le championnat. Comment pouvons-nous nous battre quand nous avons une recrue dans l’autre siège ? Vous ne pouvez pas être sérieux. Nous avons besoin de quelqu’un pour me pousser ».

« Nous savons tous comment celui-ci s’est avéré. »