‘Martinator’ veut atteindre le Mugello

27/04/2021 à 11h06 CEST

Jorge Martin a subi une chute brutale FP3 à Portimao cela lui a causé trois fractures, deux à la main et une au pied, en plus de subir un traumatisme crânien. Martín a été transféré dans un hôpital de Barcelone où il était exploité avec succès trois fois. Après huit jours à l’hôpital, «Martinator» a envoyé un message à tous ses followers via ses réseaux sociaux.

“Cela fait une longue semaine, neuf jours depuis l’automne, et voulant commencer à me réhabiliter, j’ai fait des exercices mais l’important vient maintenant“Il a assuré dans un message via Instagram chargé de positivité. Martín a démarré fort avec les séances de rééducation et veut arriver en parfait état au rendez-vous du Mugello qui se tient dans 5 semaines, le dernier week-end de mai.

Jorge Martín a souligné recrue de l’année après les premiers tours de la Coupe du monde MotoGP où il a obtenu une pole position et un podium. Bien que la chute ait été un coup dur pour l’Espagnol qui a arrêté son bon départ dans la catégorie reine dans ses élans, ‘Martinator«Il a toujours été optimiste et désireux de revenir à la compétition.