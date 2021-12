Martinelli frappe un doublé alors qu’Arsenal passe devant Leeds pour intensifier la misère de Bielsa

Gabriel Martinelli a frappé deux fois pour Arsenal alors que l’équipe de Mikel Arteta a condamné Leeds à plus de misère à Elland Road.

Les Gunners ont renforcé leur classement parmi les quatre premiers avec une confortable victoire 4-1, qui leur a permis de prendre quatre points d’avance sur West Ham et cinq devant Manchester United. Mais ce fut une autre soirée à oublier pour Leeds alors que leur mauvaise défense les a vus atteindre 11 buts encaissés en seulement deux sorties, après la défaite 7-0 de Man City en milieu de semaine.

Arsenal, sans surprise, a nommé une équipe inchangée par rapport à celle qui a battu West Ham la dernière fois. Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a fait venir l’arrière droit Cody Drameh pour son premier départ en Premier League, avec Mateusz Klich et Joe Gelhardt également dans la formation de départ blessée.

Le ton du match semblait être donné en cinq minutes. Le meneur de jeu d’Arsenal, Martin Odegaard, a trouvé à deux reprises de l’espace dans de bonnes positions. La première fois qu’il a joué dans l’attaquant Alexandre Lacazette, qui a été bien tenu à l’écart par le Illan Meslier.

Leeds n’a pas retenu la leçon et deux minutes plus tard, Odegaard a donné le ballon à Thomas Partey dans la surface. Il a tenté de rattraper Meslier au premier poteau, mais le Français a été à la hauteur.

Gabriel Martinelli a ensuite inscrit son deuxième but en autant de matchs pour Arsenal. Leeds a donné le ballon dans une position précaire, un thème récurrent pour le match, permettant à Bukayo Saka de courir vers la défense. L’équipe locale a récupéré le ballon mais le milieu de terrain Adam Forshaw n’a pas réussi à dégager, permettant à Martinelli de capitaliser. Le Brésilien a trouvé le chemin des filets avec une finition confiante.

La seule attaque de Leeds en première mi-temps a eu lieu à la 25e minute. Ils ont cassé sur un corner d’Arsenal, avec Raphinha envoyé sur le flanc droit. Il a coupé à l’intérieur pour s’éloigner de Kieran Tierney mais n’a pu que traîner son effort du pied droit au large.

Xhaka et Martinelli rejoignent Arsenal

L’attelle de Martinelli a été sécurisée peu de temps après. Stuart Dallas a couru vers Leeds, seulement pour donner le ballon à Granit Xhaka. L’international suisse a joué Martinelli avec une superbe passe, mais la star a semblé perdre le contrôle du ballon. Il a retrouvé son équilibre pour battre Meslier avec une belle puce.

Les malheurs de Bielsa se sont poursuivis alors que l’ailier Jack Harrison a dû être remplacé par le jeune talent Crysencio Summerville en raison d’une blessure.

Saka a ensuite rejoint Martinelli sur la feuille de match juste avant la pause. Il a ramassé le ballon et a de nouveau couru vers son marqueur et dans la surface de réparation. Leeds l’a récupéré mais n’a pas réussi à dégager, donnant à Saka la chance de battre Meslier sur sa gauche. Le tir a dévié dans la botte de Klich.

Après la pause, Xhaka a fait tomber Raphinha avec un tacle dangereux sur la cheville du filou. Il y a eu un bref contrôle VAR pour un carton rouge, mais l’arbitre Andre Marriner a été invité à ne pas consulter le moniteur.

Newcastle, West Ham ou Ajax ? Quelle est la prochaine étape pour le gardien de Man Utd Dean Henderson?

Ce défi a vu les tensions monter et Gelhardt a reçu un jaune pour un retard sur l’impressionnant Takehiro Tomiyasu.

L’arrière droit est tombé au sol plus tard dans le match et a été remplacé par Cedric Soares, bien qu’il ne soit pas clair si cela était dû au tacle de Gelhardt.

Saka a continué d’être une menace et a joué un joli une-deux avec Martinelli avant d’envoyer son entraînement bas juste à côté à la 68e minute.

Les fans de Leeds avaient enfin quelque chose à crier à environ 15 minutes de l’heure. Gelhardt a remporté un penalty après avoir été éliminé par l’ancien homme de Leeds Ben White. Cela a permis à Raphinha de tirer dans le coin supérieur du coup de pied résultant.

Emile Smith Rowe est sorti du banc pour marquer le quatrième but d’Arsenal et a mis le match au lit avec six minutes à jouer. Odegaard a envoyé une délicieuse puce sur son chemin et l’impressionnant Anglais a fracassé la maison sur la demi-volée.

Le résultat place les hommes d’Arteta à 32 points en 18 matches. Leur prochain match est contre Sunderland en Coupe Carabao mardi.

Leeds, quant à lui, reste à la 16e place avec une nouvelle défaite. Ils n’ont que quatre points d’avance sur les trois derniers et se rendront à Liverpool le lendemain de Noël.