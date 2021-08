Martinez absent, Saidyokub Kakhramonov affronte Trevin Jones à l’UFC Vegas 34

in

Un changement de dernière minute a la sous-carte UFC Vegas 34. Mana Martinez il a été retiré du combat pour des raisons non divulguées. Après la défaite, Saidyokub Kakhramonov affrontera à Trevin Jones.

Le nouveau rival a été confirmé par Île MMA Lundi soir.

Avertissement

Kakhramonov, fera ses débuts dans l’octogone. Le combattant basé à Chicago vient à UFC avec une séquence de deux victoires consécutives. Dans son dernier combat, il a assommé Tycen lynn dans CFFC 92. Saidyokub s’est fait connaître dans le circuit régional de la États Unis et se distingue par son équilibre debout et sur la toile, avec 3 victoires pour KO / TKO et 3 en guise d’achèvement.

Jones, allait faire face Tony Kelley, mais son rival a quitté le combat après une blessure qui n’a pas été divulguée. Après avoir assommé Timur Valiev à ses débuts, le résultat a été annulé par un positif par Marijuana. Dans son prochain combat, il a assommé Mario Bautista dans UFC 259. Maintenant, il a un nouveau rival et son combat sera avancé d’une semaine.

UFC Vegas 34 Il se tiendra ce samedi dans le Sommet de l’UFC de Le Vegas, Nevada.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité