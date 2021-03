Martínez et Estrada garantissent la victoire de l’Équateur sur la Bolivie

30 mars 2021 à 03:12 CEST

Guayaquil

Fidel Martínez et Michal Estrada ont garanti ce lundi avec leurs buts le 2-1 victoire de la sélection absolue de Equateur à propos de celui de Bolivie dans un match amical. La rencontre a servi de préparation pour les deux équipes lors d’une fin de mois au cours de laquelle deux tours des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022 ont dû être disputés, mais ils ont été reporté en raison des restrictions causées par l’avancée de la pandémie.

Martinez et Estrada étaient les référents offensifs utilisés aujourd’hui par l’entraîneur argentin Gustavo Alfaro et les deux attaquants ont répondu avec des buts: Martínez à la minute 37 et Estrada à la minute 59. L’avantage a été réduit dans la dernière action du match, à la 94 minute, avec un tir de Branche.

La pression des Équatoriens n’a pas donné de buts en première mi-temps en raison de la défense attentive de la Bolivie, qui était à l’aise d’attendre avec ses lignes rassemblées autour du but de Javier Rojas, qui a agilement neutralisé plusieurs escarmouches.

L’insistance locale a porté ses fruits à la 37e minute, après un centre de l’ailier droit Pedro Pablo Perlaza, qui a frappé Estrada de front, Rojas a libéré et de près l’attaquant Martinez a marqué.

La Bolivie est sortie de son enfermement et avec des contre-attaques a pu nouer. La première fois était pour l’attaquant Bruno Miranda, dont le tir a été bloqué par le gardien Alexander Domínguez, à la 39e minute, et dans la dernière action de la première mi-temps, Domínguez a de nouveau sauvé son équipe d’un tir pour but de Moreno Martins. L’attaquant Ángel Mena n’était pas marqué sur la droite et a visé un tir qui a touché la barre transversale, le milieu de terrain Christian Noboa a pris le rebond et a terminé sur le but bolivien dans une autre option de but clair pour le local, à la 56e minute.

L’Équateur a profité des espaces laissés en défense par la Bolivie et a marqué le deuxième but après une belle action de l’attaquant Estrada, qui a récupéré un ballon au milieu de terrain adverse, a construit un mur avec Martínez et, d’un tir affleurant sur le côté gauche, marqué à la minute 59.

L’entrée de l’attaquant Gonzalo Plata et du milieu argentin-équatorien Damián Díaz leur a permis de se réunir et de créer une belle action, qui s’est terminée par un tir au côté du but du débutant Díaz.