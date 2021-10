Martínez Portero et Ivashka seront en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Moscou

18/10/2021

Le à 13:39 CEST

Le joueur espagnol Pedro Martínez Gardien de but, numéro 94 de l’ATP et le biélorusse Ilya Ivashka rempli leurs pronostics en remportant les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 à Moscou pour 7-5, 6-7 et 10-6 en une heure et quarante-trois minutes au joueur de tennis argentin Guido pella, numéro 149 de l’ATP et serbe Laslo djere, numéro 356 de l’ATP. Avec ce résultat, les joueurs seront en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Moscou.

Lors des quarts de finale, Martínez Portero et Ivashka affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Corbeau klaasen et Ben Mclachlan contre Aisam qureshi et Rohan bopanna.

La célébration du tournoi Moscou (ATP Moscou) se déroule du 18 au 24 octobre sur terrain dur sous abri. Dans cette compétition, un total de 16 couples sont présentés.