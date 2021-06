Martínez souligne l’importance “psychologique” que Hazard a rendu

in

07/06/2021 à 19:59 CEST

Le sélectionneur belge Roberto Martínez a déclaré lundi qu’il importait peu que le capitaine belge, Eden Hazard, n’ait profité que de 10 minutes lors du match amical de dimanche contre la Croatie, car l’important était qu’il soit sur le terrain pour surmonter cette “étape psychologique”.

“L’objectif pour Eden est qu’il soit sur le terrain. C’était presque une étape psychologique (…). Les minutes n’avaient pas d’importance”, a déclaré le technicien espagnol lors d’une conférence de presse.

Hazard, qui a connu deux saisons marquées par les blessures au Real Madrid et n’avait plus joué pour la Belgique depuis novembre 2019, est entré hier à la 82e minute avec 1-0 au tableau d’affichage.

“Maintenant, il devra avoir plus de minutes. La prochaine étape sera l’entraînement.”a ajouté Martínez, qui s’est dit “très satisfait” de l’adaptation au jeu de l’attaquant, 30 ans, et a insisté sur le fait que l’important dans le match était de “faire ce pas sans risque, en toute sécurité”.

Le sélectionneur belge, troisième du Mondial 2018 en Russie, n’a pas voulu s’aventurer quand Hazard pourra jouer 90 minutes, et a assuré qu’avec les 5 changements autorisés en Eurocup, de quoi remplacer près de la moitié de l’équipe, le L’important, c’est que les footballeurs soient à un niveau optimal lorsqu’ils sont sur le terrain.

“C’est difficile de dire quand ce sera prêt, je pense que cela dépend de beaucoup de choses. Ce qui compte, c’est que maintenant c’est médicalement bien”, a poursuivi Martinez, qui a insisté sur le fait que ce n’est pas une question “de minutes, mais de qualité.

“Voir Eden Hazard avec le sourire aux lèvres et faire la différence” C’est ce que veut l’entraîneur, a-t-il souligné à cinq jours des débuts de la Belgique contre la Russie samedi à Saint-Pétersbourg, pour se mesurer plus tard contre le Danemark et la Finlande.