Martinez sur Hazard : « Il ne ressent pas de douleur, il bouge librement »

Cela peut sembler inopportun, étant donné qu’Eden Hazard a maintenant commencé des matchs consécutifs pour le Real Madrid contre Cadix et l’Athletic Club respectivement, mais le directeur de l’équipe nationale belge, Roberto Martinez, s’est dit préoccupé par le manque de temps de jeu de Hazard. Bien sûr, en tant que thème plus général, Martinez a définitivement raison, bien que Hazard n’ait que lui-même à blâmer pour cela.

L’interview de Martinez était avec Eleven Sports – c’est là qu’il a parlé du Belge.

« Le manque de matches est une préoccupation, bien sûr, car c’est nouveau pour Hazard, qui n’avait jamais été dans une situation comme celle-ci et cela peut être très difficile », a déclaré Martinez. « Il a très bien joué contre l’Estonie et il ne pense plus s’il va avoir mal, il ne ressent pas de douleur, il bouge librement.

Malgré le manque de temps de jeu de Hazard, Martinez n’est pas trop préoccupé par sa place dans l’équipe de Belgique pour la Coupe du monde.

« Je ne pense pas que nous en soyons encore arrivés à ce stade (dont Hazard est exclu) car nous avons l’été. » Martinez a expliqué. « Après l’été, nous devrons trouver notre voie dans les trois mois qui précèdent la Coupe du monde. Je sais comment il s’entraîne, je vois la façon dont il essaie de surmonter ce défi, car c’est un défi complètement différent. dans sa carrière. Pour l’instant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, c’est quelque chose que nous revaloriserons après l’été »,