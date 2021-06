Martins Moreno attaque la Conmebol pour contagions en Copa América

in

L’attaquant international bolivien et buteur historique Marcelo Martins Moreno attaqué ce mardi contre la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), lequel tenu responsable de la contagion du covid-19 détecté dans la Copa América qui se joue au Brésil depuis dimanche. “Merci à la Conmebol pour cela. Tout le blâme est entièrement sur vous !!! Si une personne meurt, qu’allez-vous faire ? message du ‘Flecheiro’ bolivien dans une story publiée sur son compte officiel sur Instagram. Le commentaire était accompagné d’une photographie d’un joueur vert subissant un test PCR et du titre d’un fait divers en portugais sur les infections au Covid-19 liées à la Copa América. La publication est restée quelques heures dans l’histoire de Martins Moreno puis a disparu.

Le ministère brésilien de la Santé a rapporté à propos de cette conférence que le nombre de personnes infectées est passé à 52 du covid-19 dans les délégations qui participent à l’America’s Cup et les employés de l’organisation du tournoi. Selon la source, 33 des positifs correspondent à des joueurs et membres des équipes nationales et les 19 autres à des employés du concours, qui se déroulera jusqu’au 10 juillet. Les cas ont été compilés par la Conmebol, qui regroupe les dix fédérations de football d’Amérique du Sud.

Le plus touché jusqu’à présent a été la délégation vénézuélienne, qui a enregistré 13 cas, tandis qu’en Bolivie la contagion de trois joueurs et d’une personne du staff technique s’est confirmée. La Fédération bolivienne de football (FBF) n’a pas révélé les noms des footballeurs infectés, mais la presse sportive locale assure que parmi eux se trouve Martins Moreno, capitaine des Verts.

La veille, les 24 joueurs choisis par le Vénézuélien César Farías pour affronter le Paraguay lors des débuts de la Bolivie dans la compétition ont été testés négatifs par la Conmebol avant le match. La Verde, qui a perdu 3-1 lors de ce match, s’est déplacé ce jour de Goiania à Cuiabá, où ce vendredi ils affronteront le Chili lors de la deuxième date du groupe A.

La FBF ne s’est pas encore prononcée sur les propos de Martins Moreno.