Marton Fucsovics se qualifie pour la 30e finale de Wimbledon

28/06/2021

Le 29/06/2021 à 01:15 CEST

Marton fucsovics, hongrois, numéro 48 de l’ATP, remporté lors de la 64e finale de Wimbledon par 5-7, 6-3, 7-5 et 6-3 en trois heures et neuf minutes au joueur de tennis italien Jannik pécheur, numéro 23 de l’ATP et tête de série numéro 19. Avec ce résultat, le joueur prend la place pour la 30e finale de Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que le joueur hongrois a réussi à casser le service de son adversaire 9 fois, a obtenu 53% au premier service, a commis 8 doubles fautes et a remporté 61% des points de service. Quant à Sinner, il a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a atteint 57% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 55% de ses points de service.

Le joueur hongrois affrontera dans les 30 derniers de la compétition le Tchèque Jiri vesely, numéro 72, mercredi prochain à partir de 12h00, heure espagnole.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur de l’herbe en plein air et on y voit des visages de 238 joueurs de tennis au total et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner la phase de qualification précédente et le que les invités viennent. De même, sa célébration a lieu entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.